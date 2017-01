Satelita GOES-16 przesłał piękne fotografie Ziemi (zdjęcia)

Należący do Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej satelita GOES-16 przysłał pierwsze zdjęcie Ziemi w wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcie przesłane przez satelitę GOES-16 powstało 15 stycznia i przedstawia zachodnią półkulę Ziemi. Wykonał je instrument o nazwie Advanced Baseline Imager. ABI jest w stanie zapewnić zdjęcie Ziemi co 15 minut. Monitoruje też obszary regionalne, w których występują huragany, wybuchy wulkanów, pożary lasów.GOES-16, na którym operuje instrument to pierwszy z satelitów geostacjonarnych nowej generacji należących do Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej. Obiekt został wystrzelony z przylądka Canaveral 19 listopada 2016 r. Krąży on nad równikiem na wysokości 35 888 kilometrów. Na wiosnę 2018 roku wystrzelony zostanie drugi satelita tego typu. Wówczas podjęta zostanie decyzja w jakim obszarze operacyjnym będą pracować oba obiekty.Satelita GOES-16 wykonał też 15 stycznia zdjęcie Ziemi z Księżycem w tle. Naturalny satelita Ziemi posłużył do kalibracji instrumentów.