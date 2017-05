„Schowaj kciuki“ – akcja wyjątkowa. Dołącz!

Dzieciństwo w tych czasach kojarzy się przede wszystkim z telefonami, komputerami i tabletami. Szczęśliwa młodzież to taka, która ma iPoda, iPhona albo MCbooka. Ale czy o to chodzi? Projekt „Schowaj kciuki“ chce zmienić ten stereotyp.

To inicjatywa, mająca na celu uświadomienie modemu pokoleniu, że świat nie kończy się na elektronice. Dobrze bawić można się nie koniecznie tylko przed szklanym ekranem, ale także na świeżym powietrzu.To akcja skierowana do „pokolenia kciuków“. Dzięki projektowi łatwiejsze będzie odkrywanie dróg do dobrej zabawy bez gadżetów.Podwórka i place zabaw są opustoszałe, inicjatorzy akcji chcą jednak dzieciaki zmotywować i pokazać, jak fajne mogą być zabawy na łonie natury, a ile frajdy może sprawić własnoręczne zrobienie zabawek. „Schowaj kciuki“ ma na celu również zmotywowanie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi i uświadomienie, jak ogromne zagrożenia czają się na najmłodszych, kiedy nadużywają oni elektroniki. Na www.schowajkciuki.pl można poczytać więcej o akcji, ale także podpatrzeć pomysły na efektowne spędzanie czasu z dziećmi w przyrodzie.Całą inicjatywę popierają również osoby publiczne. Aktorzy, sportowcy i inni przedstawiciele świata showbiznesu. W tym zacnym gronie znajdują się m.in aktor Mikołaj Roznerski, aktor Antoni Królikowski, aktorka Barbara Kurdej – Szatan, aktor Andrzej Młynarczyk, czy jedna z prowadzących program „Pytanie na śniadanie“ – Marcelina Zawadzka.