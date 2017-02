Secret love - gejowska miłość na łamach książki

Gejowska miłość swą intensywnością nie różni się niczym od heteroseksualnej, niestety nadal napotyka zbyt wiele trudności.

Secret love

Każdy ma prawo kochać i być kochanym. Niestety dla niektórych spełnienie marzeń o szczęśliwym związku to prawdziwe wyzwanie. Jak bowiem kochać i planować wspólną przyszłość bez akceptacji i zrozumienia? Gejowska miłość swą intensywnością nie różni się niczym od heteroseksualnej, niestety nadal napotyka zbyt wiele trudności.Dla wielu osób homoseksualizm to nadal temat tabu, choć pozornie zdawać może się, że jest zupełnie inaczej. Wzrastająca ilość osób, które otwarcie przyznają, że są homoseksualistami, marsze, apele, czy otwarta działalność LGBT, pozwala myśleć, że tak naprawdę stopień tolerancji i zrozumienia dla „inności” wzrasta. Niestety jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Niewielki wycinek rzeczywistości, która dla wielu osób nadal wygląda dramatycznie.Setki, tysiące osób nadal nie może otwarcie powiedzieć - „jestem homoseksualistą”. Wyznanie prawdy może bowiem wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Nie oznacza to jednak, że homoseksualiści rezygnują z nawiązywania bliskich, uczuciowych relacji. Wielokrotnie jest to niezwykle trudne, ale zdaje się, że miłość zawsze zwycięża…to poruszający, oparty na faktach dramat obyczajowy, który uświadomi nam jak wiele przeszkód napotyka gejowska miłość.Autor, który celowo przedstawia się czytelnikom jako Szalony Robert, zdradza tajemnice gejowskich relacji. Bohaterowie, których przyjdzie nam poznać posiadają swe odpowiedniki w prawdziwym życiu. Opisana historia oparta została bowiem na prawdziwych zdarzeniach. W rozbudowanej fabule książki spotkamy młodych chłopców, żonatych mężczyzn, a nawet księdza. Pragnienie odnalezienia odwzajemnionej miłości jest emocją, która nakazuje kochać pomimo napotykanych przeszkód.Gejowska miłość jest wyjątkowa jak każda inna, szkoda tylko, że nie każdemu będzie dane zaznać spełnienia… Książka dostępna http://www.psychoskok.pl/produkt/secret-love/