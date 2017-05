Sekretna receptura, czyli paluszki bez użycia tłuszczu i cukru

Panujące trendy żywieniowe wymuszają od firm, by tworzyć produkty bez konserwantów i z najlepszych surowców.

Na rynku mamy ogromny wybór paluszków, jednak niewiele z nich można uznać za naprawdę zdrowe. Panujące trendy żywieniowe wymuszają od firm, by tworzyć produkty bez konserwantów i z najlepszych surowców. Stema Polska już dawno sprostała tym wymaganiom, dając konsumentom paluszki bez-E, BIO, a teraz nawet takie bez cukru i tłuszczu.

Takich paluszków jeszcze nie było – Twigs&Sticks

Pilnie strzeżona technologia



BIO i Bez-E dla najbardziej wymagających

Twigs&Sticks to absolutna nowość. Paluszki wypiekane są bez użycia tłuszczu i cukru. Konsumenci mogą spróbować aż 6 niespotykanych dotąd w Polsce smaków, m.in. wędzonej papryki z solą himalajską, pieprzu z makiem, sezamu i ziaren słonecznika czy płatków owsianych i siemienia lnianego. Na opakowaniach znajdziemy sympatyczną Pandę, która od niedawna pojawia się na wszystkich produktach Stema Polska.Stworzenie receptury paluszków, które będą zdrowe, bez konserwantów, a jednocześnie zachowają swoją formę i będą idealnie chrupkie, wymaga wiele pracy. - Nasze naturalne paluszki, bez cukrui tłuszczu, wypiekane są w piecu. Produkty te od lat tworzymy dla naszego duńskiego partnera, a teraz postanowiliśmy wprowadzić je również na rynek polski i tak powstały Twigs&Sticks. Klienci odżywiają się zdrowo, poszukują smacznych produktów bez konserwantów, a my takie dostarczamy jako jedyni w naszym kraju. Receptura jest pilnie strzeżona. Jedyne, co mogę zdradzić to, że najważniejsze jest w niej zaangażowanie ludzi, którzy skrupulatnie ustalają właściwe proporcje. To absolutnie kluczowy element produkcji. Samo wypiekanie paluszków musi być także dopilnowane co do sekundy, by były idealnie chrupiące i aromatyczne – mówi Renata Panasewicz ze Stema Polska.Ci, którzy nie jedzą ciastek i chipsów, mogą bez przeszkód zajadać się zdrowymi paluszkami. W samej tylko linii Bez-E jest aż 8 smaków, cztery słodkie, słodzone naturalnym miodem i cztery wytrawne. Wypiekane są bez użycia chemicznych dodatków i ulepszaczy. Znajdują się w nich za to naturalna sól morska, suszone zioła prowansalskie, bazylia i oregano. Bez przeszkód mogą go także spożywać weganie. Dla najbardziej wymagających konsumentów, którzy nie pozwalają sobie nawet na małe grzeszki, Stema Polska przygotowała jedyne w Polsce paluszki BIO, skierowane do osób, dla których zdrowy tryb życia jest najważniejszy. Są one w 100% produktem ekologicznym, co potwierdza jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST.Bio słodkie• Bio z miodem i otrębami - 9,46 zł• Bio z miodem i cynamonem - 9,46 złBio wytrawne• Bio z ziołami prowansalskimi - 9,46 zł• Bio orkiszowe - 100% mąki orkiszowej - 9,46 złBio pikantne• Bio z chili – 9,46 zł• Bio z makiem i pieprzem – 9,46 złBez-E słodkie• Bez-E z miodem i cynamonem – 5,99 zł• Bez-E z miodem i otrębami – 5,99 zł• Bez-E z miodem i migdałami – zł• Bez-E z miodem i orzechami – 7 złBez-E wytrawne• Bez-E z solą morską i orzechami – 7 zł• Bez-E orkiszowe – 7 zł• Bez-E z ziołami prowansalskimi – 7zł• Bez-E orkiszowe – 7 złTwigs&Sticks• Twigs&Sticks pomidor i bazylia – 2,99• Twigs&Sticks zielona i czarna oliwka – 2,99• Twigs&Sticks wędzona papryka i sól himalajska – 2,99• Twigs&Sticks płatki owsiane i siemię lniane – 2,99• Twigs&Sticks sezam i ziarna słonecznika – 2,99• Twigs&Sticks mak i pieprz – 2,99