Sektor MSP kluczem do sukcesu banków

Trwa nowa – XVIII edycja konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” skierowanego do sektora finansowego, a organizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Konkurs stawia na indywidualne podejście do klienta z sektora MSP, nowoczesność stosowanych rozwiązań, wiarygodność placówki i co najważniejsze merytoryczne przygotowanie jej pracowników.

Badania Tajemniczych Przedsiębiorców

Podnoszenie jakości obsługi klientów MSP

„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” ma już 17-letnią tradycję, którą organizator z dumą kontynuuje przy jednoczesnym wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań i zwiększonej puli korzyści dla jego uczestników. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie banki, które świadczą usługi z zakresu obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.W 2016 roku w ramach Konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” po raz pierwszy przeprowadzono porównawcze badanie jakości obsługi przedsiębiorców przy wykorzystaniu metody tajemniczych klientów. W badaniu uczestniczyło 13 banków: 2 duże banki komercyjne i 11 banków spółdzielczych – uczestników konkursu. Tajemniczy Przedsiębiorcy odwiedzali oddziały bankowe i sprawdzali różne aspekty obsługi przedsiębiorców w 120 oddziałach bankowych. Wyniki przekrojowe badań całej badanej zbiorowości zostały przedstawione w ramach cyklu artykułów w zakresie: budowy pierwszego wrażenia i wprowadzenia przedsiębiorcy do banku, bankowości transakcyjnej, kredytu inwestycyjnego i obrotowego, oceny satysfakcji klienta. Artykuły dostępne są na www.bankprzyjazny.pl. Badanie usług bankowych metodą tzw. tajemniczego klienta będzie kontynuowane w tegorocznej edycji konkursu. Pozwoli na usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców w bankach, w tym systemu transakcyjnego do obsługi przedsiębiorców oraz ulepszenie oferty bankowej w zakresie produktów dla przedsiębiorców, co przełoży się na dostępność usług finansowych.XVIII edycja prowadzona jest wg zmodyfikowanych i uproszczonych zasad oraz ze wzbogaconym pakietem korzyści, którym między innymi jest: Raport z analizy benchmarkingowej przygotowany na podstawie badań prowadzonych w ramach konkursu w palcówkach Banku przez tajemniczych klientów. W raporcie, który otrzyma każdy bank biorący udział w konkursie znajdzie się ocena ilościowa i jakościowa systemu obsługi klientów z sektora MSP przez tajemniczych klientów, a także zobrazowanie tych wyników na tle wyników innych banków. W ramach raportu bank otrzyma również ocenę promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP z sugestiami możliwych zmian. Raport pozwoli określić dystans do liderów i umożliwi bankowi jeszcze lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb sektora MSP. Jak wynika z opinii ubiegłorocznych Laureatów konkursu raport stanowi doskonałą podstawę do dyskusji o podniesieniu jakości obsługi klientów MSP, planowaniu szkoleń dla pracowników oraz poprawie atrakcyjności akcji promocyjnych banku skierowanych do przedsiębiorców. Dzięki zmianom program „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” stał się przyjaźniejszy w zakresie procedury weryfikacyjnej, a dzięki dodatkowym korzyściom odpowiada na potrzeby i oczekiwania jego uczestników.Pozostałe korzyści to:• uzyskanie Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości, będącego potwierdzeniem spełniania wysokich standardów jakości, co stanowi znaczącą wartość dodaną do oferty produktowej;• możliwość posługiwania się Godłem Promocyjnym w materiałach promocyjnychi handlowych Banku, na stronie internetowej i w korespondencji;• wzmocnienie wizerunku Banku i budowanie zaufania wśród obecnych i potencjalnych klientów, nie tylko z sektora MSP;• nawiązanie nowych kontaktów i możliwość zaprezentowania oferty oraz fachowych porad Laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w swojej codziennej działalności bada kondycję polskich firm, problemy, na jakie napotykają, i możliwość ich rozwiązania. Badanie banków ma zwrócić uwagę sektora finansowego na kwestię dostępności usług bankowych i finansowania przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli sektora, który w Polsce rozwija się najszybciej. Zamierzeniem organizatorów programu jest zainicjowanie współzawodnictwa zarówno pomiędzy bankami, jak i poszczególnymi oddziałami tych instytucji, opartego na zasadzie dobrej współpracy, prowadzącego w rezultacie do wzrostu rynku wsparcia finansowego MSP w Polsce.Więcej informacji na www.bankprzyjazny.pl