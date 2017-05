Skąd dotację na kurs prawa jazdy?

Niestety podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych wymaga często sporych nakładów finansowych. Dodatkowe kursy, pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, a przy tym przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności na rynku pracy.

Dotacja na kursy prawa jazdy - jak uzyskać?

Dla kogo dotacje do prawa jazdy?

Na pewno jedną z ciekawszych propozycji są kursy dotowane z budżetu UE. W tym przypadku instytucjami pośredniczącymi są ośrodki szkolenia kierowców, które realizują projekty w oparciu o wytyczne Unii. Szczególnie dużą popularnością cieszą się kursy na prawo jazdy kategorii C i D, które pozwalają na uzyskanie uprawnień kierowcy zawodowego. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tej dziedzinie.Szczegółowe warunki udziału w kursie dla kierowców są ustalane przez instytucje, które te projekty realizują. Na ogół oferta skierowana jest do mieszkańców wybranych województw lub posiadaczy danej kategorii prawa jazdy. Czasem trzeba posiadać status osoby bezrobotnej. Darmowe kursy finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Kapitał Ludzki. Środki pochodzące z UE przeznaczane mogą być na kurs prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz kursu na przewóz rzeczy i materiałów niebezpiecznych. Oprócz tego można liczyć jeszcze na zwrot kosztów dojazdu czy stypendium na okres uczestniczenia w kursie. Dotacja na kursy prawa jazdy to okazja na uzyskanie pomocnych dopłat do wymarzonego szkolenia, które może pozwolić nam na otwarcie dodatkowych dróg kariery. Serdecznie zachęcamy do przyjrzenia się ofertom kursów, które są wspomagane projektami unijnymi.