Słynny "ogórek" Volkswagena powróci jako autonomiczny mikrobus z napędem elektrycznym (wideo)

Na targach motoryzacyjnych w Detroit Volkswagen zaprezentował ultranowoczesną wersję swojego kultowego mikrobusa. I.D. Buzz to autonomiczne i w pełni elektryczne auto z dwoma silnikami o łącznej mocy 369 koni mechanicznych. Pojazd jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu nawet 435 kilometrów.Auto pomieści ośmiu pasażerów. W trybie autopilota kierownica chowa się w deskę rozdzielczą, a fotele odwracają tyłem do kierunku jazdy, przez co powstaje imponująca przestrzeń wewnątrz samochodu. Volkswagen ID BUZZ ma trafić do sprzedaży najwcześniej w 2020 roku.RUPTLY/x-news