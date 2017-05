„SONGS OF MYSELF“ – Natalia Moskal z debiutanckim albumem

19 maja 2017 roku był bardzo ważnym dniem dla wokalistki młodego pokolenia, Natalii Moskal. Tego dnia bowiem ukazał się jej debiutancki album.

mówi Natalia Moskal

Singlem promującym „Songs of Myself“ jest piosenka „Better Man“ do której Moskal zaprezentowała także teledysk. Tworząc płytę inspirowała się brzmieniami z lat 80. i 90-tych, ale warto wspomnieć również, że mimo swojego młodego wieku, jest autorką wszystkich tekstów. Aranżacjami i produkcją zajął się Łukasz Maron, a wydawcą płyty jest Fame Art."Tworząc płytę skupiłam się na tym, o czym chcę śpiewać. Zarówno jako wokalistka jak i początkująca tłumaczka koncentruję się na słowie. Ostatnio sporo czasu poświęciłam Ester Singer Kreitman przekładając jej prozę. Obcując m.in. z jej opowiadaniami, nieustannie wybrzmiewały we mnie historie silnych i nietuzinkowych kobiet, które są wierne własnej intuicji i ufają swoim wyborom. Bardzo mi to imponuje, dlatego starałam się dać temu wyraz w moich piosenkach, ubarwiając je czasami wątkami autobiograficznymi" –