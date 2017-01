Stylowy kalendarz kulinarny Magdy Gessler na 2017 rok

Jedną z bardziej barwnych postaci jest Magda Gessler, która jest apodyktyczna, ale profesjonalna. Restauratorka budzi skrajne emocje z powodu swojego gwałtownego zachowania, które nie wszystkim się podoba.

Jednak rekompensuje to umiejętnością zarządzania ludźmi i dużą wiedzą kulinarną, które są niezbędne w tym fachu.

---------------



No tak, tylko jak to się ma do przepisów w kalendarzu?

Apodyktyczność, zarządzanie - są przydatne w prowadzeniu restauracji.

Wiedza kulinarna? Według jakich kryteriów?

Smaku? Obawiam się, że każdy ma tutaj swoje własne kryteria.

Estetyki? Jak wyżej.

Zdrowia? W oparciu o co? O jakie dowody?



Jak większość marketingowców dzisiaj, pani Gessler stara się sprzedać nam swoją wersję, stara się nas "pouczać i dyktować to, jakie my mamy mieć wyobrażenia, sugerując, że inne są "gorsze".

Kto się podda, ten ... się podda ;)

Ja ze stoickim spokojem - odmawiam dyktatowi apodyktycznych kreatorów ludzkich wyobrażeń.



Co więcej o co ważne - wiem jak jeść zgodnie ze swoimi własnymi kryteriami.