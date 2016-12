Świąteczny jarmark w Norymberdze (zdjęcia)

Pani Isabello, marzenie islamistów spełnia się. Ludzie boją się wychodzić na ulicę. I o to chodziło - strach i przerażenie są najlepszą bronią, dzięki której wymusza się ustępstwa. Dlatego, gdy Merkel powiedziała dzisiaj, że "jest w szoku", to Niemcy są już przegrane. Ona, jako przywódca państwa nie powinna być w szoku, bo to oznacza, że jest bardzo słaba.