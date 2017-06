Świętokrzyski Mityng Kolarski w Ostrowcu Świętokrzyskim

8 czerwca 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na Miejskim Stadionie KSZO odbył się Świętokrzyski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych zorganizowany przez miejscowy Klub Olimpiad Specjalnych "SZANSA".

Klub Olimpiad Specjalnych "SZANSA"

Stowarzyszeniu Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"

Remigiuszowi Woźniakowi

"Buziaki"

"Olimp"

"Tornado"

"Maag"

"Niepokonani"

"Rywal"

"Szansa"

"Strzała"

"Tempo"

"Tramp"

Grzegorz Kurkowski

Marcin Dunal

Pawła Kwietnia

Tę z rozmachem przygotowaną imprezę zorganizowałdziałający przyprzy ulicy Żabiej 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA". Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego powierzonoz Klubu Olimpiad Specjalnych "SZANSA". Do Ostrowca przyjechało 60 zawodników reprezentujących 10 klubów olimpiad specjalnych z województwa świętokrzyskiego:ze Skarżyska-Kamiennej,z Kielc,(Sandomierz),(Ostrowiec Świętokrzyski),z Jędrzejowa,(Jałowęsy), iz Niemienic. - Nie bez znaczenia jest fakt, że regionalne zawody sportowe w 2017 roku, czyli całoroczny patronat honorowy nad regionalnymi zawodami Olimpiad Specjalnych w Województwie Świętokrzyskim objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas i Wojewoda Świętokrzyska, Agata Wojtyszek - powiedział, dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie. - Cieszę się, że "SZANSA" pozyskała tak wspaniałe instytucje wspierające to wielkie przedsięwzięcie, a Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, pan Jarosław Górczyński i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie pierwszy zresztą już raz, zgodzili się wspomóc zawodników niepełnosprawnych intelektualnie.Organizatorzy wytyczyli trasę wokół trybun ostrowieckiego stadionu, żeby zawodnicy mogli rywalizować na dystansach: 500 metrów (na rowerach trójkołowych), 1000 i 5000 metrów jazdy indywidualnej na czas oraz 5000 metrów wyścig szosowy ze startu wspólnego. Wśród wielu zaproszonych gości na ceremonii otwarcia pojawili się m.in. Jarosław Górczyński (Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski), Michał Gałczyński (Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców), Grigor Szaginian (Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego), Andrzej Michalski (Dyrektor Oddziału PFRON Oddział Świętokrzyski), Andrzej Sypytkowski (srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu), Mariusz Łata (Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), Karol Szewczyk (Kierownik MOSiR), Jarosław Kuba (LGD „Krzemienny Krąg”) oraz przedstawiciele sponsorów, bez których nie mogłaby odbyć się ta impreza: Halina Artykiewicz (Bank PEKAO SA Oddział Ostrowiec Świętokrzyski), Agnieszka Masłoń - Szymańska i Aleksandra Wiśniewska (Amtest Polska), Katarzyna Poniedzielska i Karol Sowiński (Animuszowo.pl), Piotr Grzeszczyk (PogStudio). Każda impreza Olimpiad Specjalnych to zachowanie odpowiednich standardów podczas uroczystego otwarcia, przeprowadzenia zawodów, dekoracji medalowych, jak i uroczystego zakończenia imprezy. W Ostrowcu Świętokrzyskim uroczystego wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych dokonał, zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych "SZANSA", uczestnik zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej, który działa przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Świętokrzyskim, multimedalista "SZANSY" w łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie zjazdowym, trójboju siłowym, badmintonie, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, piłce nożnej i koszykówce. Natomiast do wypowiedzenia formuły przysięgi olimpijskiej zaproszono, uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Świętokrzyskim, złotego medalistę w dwuboju podczas XI Ogólnopolskiego Mityngu Olimpiad Specjalnych, który odbywał się w dniach 26 - 28 maja 2017 roku w Jędrzejowie.