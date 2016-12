Sylwester przed telewizorem, czyli zagrajmy to samo kolejny raz!

Od kilku lat ostatni dzień roku jest polem do popisu poszczególnych stacji telewizyjnych, które organizują koncerty Sylwestrowe. Każda z nich swój uważa - co zrozumiałe - za największy i najlepszy.

Nie inaczej będzie i w tym roku. Na koncerty Sylwestrowe zapraszają: TVP 2, TVN, Polsat i (po raz pierwszy) nowy kanał telewizji naziemnej należącej do Wirtualnej Polski uruchomiony ledwie na początku grudnia bieżącego roku.I właśnietransmitowany przez telewizjęzapowiada się najbardziej oryginalnie, już choćby ze względu na skład wykonawców. Zabraknie tu nazwisk znanych z pierwszych stron kolorowych magazynów i plotkarskich portali internetowych, a i prezentowane przeboje nie będą z gatunku tych do znudzenia nadawanych w stacjach radiowych i telewizyjnych. W koncercie reżyserowanym przez, dyrektora wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol wystąpią m.in. Fruhstuck, Miloopa, L.U.C z orkiestrą Rebel Babel, Blade Loki, Mikromusic, Alicja Janosz i jej goście, Mesajah, Girls on Fire i artyści teatru kierowanego przez reżysera koncertu. Prezentacje artystyczne będą się odbywać na dwóch scenach: na placu Gołębim i Solnym. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do godziny 1 w nocy. Po siedmiu latach organizowania sylwestrowych koncertów w Krakowie,po raz pierwszy organizuje tę imprezę w stolicy, na placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Od kilku tygodni telewizja prowadzi intensywną promocję swojego koncertu, reklamując go jako największą tego typu imprezę w Polsce. Jako prowadzący wystąpią sprawdzeni już w tej roli: Magda Mołek, Patrycja Kazadi, Marcin Prokop i Olivier Janiak, a także debiutująca Gabi Drzewiecka i Jankes (Krzysztof Jankowski) z radia Eska (nie zabraknie również Filipa Chajzera). Na scenie pojawią się tacy artyści, jak Rafał Brzozowski, Kombii, Lady Pank, Andrzej Piaseczny, Daria Zawiałow, Anna Wyszkoni, Agnieszka Chylińska, Kasia Stankiewicz i Varius Manx, Cleo, Natalia Nykiel, Jula, Sound’N’Grace, LemON, którzy w myśl zasady: „Znacie? To posłuchajcie” zaśpiewają po raz nie wiadomo który swoje największe przeboje, dzięki którym zaistnieli w świadomości słuchaczy. Wykonają też swoje wersje największych światowych hitów. TVN rozpocznie transmisję koncertuo 19.45.Swoistą "powtórką z rozrywki" będzie też, którą zorganizuje- już po raz drugi - w Katowicach. Motywem przewodnim będzie tu muzyka lat 80., którą wykonają m.in. Ewa Farna, Beata Kozidrak, Sylwia Grzeszczak, Ewelina Lisowska, Grzegorz Hyży, Zbigniew Wodecki, Michał Wiśniewski, zespoły: Enej, Golec Orkiestra, Boys, Ira, Video i Blue Cafe. Pojawi się też znany z duetu Modern Talking Thomas Anders. Polsat zaprasza przed ekrany o godzinie 20.Scenastanie w tym roku na Równi Krupowej w Zakopanem. Jeśli sądzić po akcji promocyjnej największą gwiazdą imprezy będzie, którego wielkim fanem jest prezes TVP, Jacek Kurski. Zaśpiewa on m.in. w duecie z, też „etatową” artystką telewizyjnych "sylwestrów", która - jakże by inaczej - zaśpiewa "Małgośkę", "Niech żyje bal". Poza tym na scenie w Zakopanem pojawią się także: Izabela Trojanowska, Edyta Górniak, Doda z grupą Virgin, Margaret, Michał Szpak, Anita Lipnicka, Halina Frąckowiak, Pectus, Papa D., Bracia, Zakopower, Future Folk i wielu innych. "Światową" estradę reprezentować będą m.in. Oceana, Boney M., Dr Alban i Arrival w nieśmiertelnych przebojach Abby. "Dwójka" zaprasza na koncert prowadzony przez Marcelinę Zawadzką, Tomasza Kammela, Halinę Mlynkovą i Stanisława Karpiela – Bułeckę o godzinie ósmej wieczorem.