Szach mat w polskich podstawówkach

Organizatorzy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” od blisko 5 lat wprowadzają swoją szachową rewolucję do polskiego systemu edukacji. Już prawie 1000 szkół podstawowych bierze udział w przedsięwzięciu.

Organizatorzy są pewni, że ponad 200 000 uczniów i 3 500 przeszkolonych nauczycieli to dopiero początek edukacyjnej „reformy”.



– Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką, poprzez wskazanie im atrakcyjnej ścieżki kształcenia, czyli gry w szachy. Od nowego roku szkolnego będziemy mieć już niemal 300 tysięcy młodych szachistów! To właśnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej rodzi się chęć zgłębiania wiedzy. Ważne, aby wtedy pokazać uczniom, że nauka może być interesująca i satysfakcjonująca. Sposobem na to jest rozwijający się obecnie trend ‘edutainment’, czyli łączenia rozrywki z edukacją, a szachy w wpisują się w to idealnie – przekonuje organizator akcji, Krzysztof Góra z Polskiego Związku Szachowego – Czego może nauczyć gra w szachy? Przede wszystkim logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej, koncentracji i długotrwałej pracy intelektualnej. Trudno doszukać się innej formy nauczania, która poprzez rozrywkę wzbogaca młodego człowieka o tak szerokie umiejętności.



A jest co poprawiać. W 2012 roku w międzynarodowych badaniach PIRLS i TIMSS, sprawdzających głównie kompetencje matematyczne i znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych dziesięciolatków, polscy uczniowie wypadli najgorzej w Europie. W tym samym roku Parlament Europejski przyjął tekst deklaracji wzywającej wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzania nauczania szachów w placówkach oświatowych. Wtedy też powstał pomysł na projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”.



Korzyści z realizacji programu dostrzega kadra nauczycielska. Wyniki badań pokazują, że dyrektorzy i nauczyciele szkół, biorących udział w projekcie, wyraźnie łączą wprowadzenie nauki gry w szachy z poprawą jakości edukacji w ich placówkach i widzą liczne korzyści wypływające z tego dla ich uczniów. Połowa badanych zauważa, że gra w szachy poprawia myślenie i inne aspekty poznawcze. Z kolei 1/3 wskazuje na rozwijanie kompetencji społecznych. – Szachy odmieniły naszą szkołę. Oprócz kształtowania umiejętności typowo matematycznych, wspierają także rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Rozwijają kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Uczą cierpliwości, systematyczności, pilności, dyscypliny, postępowania według zasad fair play oraz szacunku dla rywala. Dodatkową, a często pomijaną korzyścią jest także integracja dzieci i nauczycieli, biorących udział w projekcie w całej Polsce. Poprzez udział we wspólnych imprezach, kursach, wymianę doświadczeń za pośrednictwem internetu zawierane są trwałe znajomości i przyjaźnie – tłumaczy Jolanta Katarzyna Dados, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie.



Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” to nie tylko zajęcia lekcyjne, ale też zdrowa rywalizacja i możliwość zmierzenia się z młodymi szachistami z całej Polski. Program edukacyjny uzupełnia system rozgrywek szachowych dla dzieci. Wśród nich – przełomowe wydarzenie, które stanowi punkt kulminacyjny całorocznych zmagań: Turniej Finałowy. Najbliższe zmagania zaplanowano na 2 czerwca 2017 r. w hali TORWAR w Warszawie. Coroczne rozgrywki śledzą z zapartym tchem wszyscy uczestnicy i obserwatorzy projektu.

Młodzi zawodnicy mogą zmierzyć się także w Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szachach, Drużynowych Mistrzostwa Polski Szkół kl. I-III, a szachiści o szczególnych umiejętnościach mają możliwość wzięcia udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Szkół i Indywidualnych Mistrzostwach Świata Szkół. Rywalizacja w zdrowym duchu udziela się także nauczycielom, biorącym udział w Mistrzostwach Polski Nauczycieli w Szachach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"



Do kadry nauczycielskiej skierowane są także ogólnopolskie konferencje metodyczne. Tegoroczna edycja odbyła się 19-20.05.2017 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie. Ważnym elementem wydarzenia było podsumowanie ubiegłorocznych działań oraz zaprezentowanie wyników badań. Warstwę merytoryczną wzbogaciły wystąpienia ekspertów z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ukrainy, Węgier i USA na temat edukacji szachowej w szkołach.



O PROJKECIE:

Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowany jest od 2013 roku przez Polski Związek Szachowy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz wojewódzkimi związkami szachowymi i samorządami lokalnymi. Polega na wprowadzaniu nauki gry w szachy jako zajęć obowiązkowych dla klas I-III w wymiarze minimum 1 godziny lekcyjnej tygodniowo przez co najmniej 2 lata. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela danej szkoły przeszkolonego przez Polski Związek Szachowy i kończą się oceną opisową z zajęć na świadectwie. Inicjatywa obejmuje także przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat wpływu „królowej gier” na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.