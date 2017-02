Szczegóły nowej płyty Joanny Morea

3 marca nakładem Pronet Records ukaże się nowy album solowy wokalistki, flecistki i saksofonistki jazzowej Joanny Morea zatytułowany "Crazy People".

"Album jest pewną układanką, mozaiką muzyczną, zbiorem przeżyć i sympatii muzycznych. W warstwie tekstowej i muzycznej zawarte są zarówno doznania z moich licznych podróży („Wakacje w Bangkoku”, „Tropikalny Raj”), jak też przeżycia czysto ludzkie („10 gorzkich łez”) i kobiece emocje ("Kobieta Casanovy”). Są też na tej płycie teksty, którymi zostałam obdarowana przez Marka Gaszyńskiego i Magdę Bargiełowską, a które są o mnie i takimi je wykorzystałam w moich piosenkach („Jazzowe nutki”, "Wolność osobista”, "Nie teraz”).



Moje fascynacje muzyczne to jazz tradycyjny i swing. To wypadkowe mojej przygody muzycznej, którą rozpoczęłam kilka lat temu współpracując z takimi zespołami jak: Ragtime Jazz Band, Malmo Jazz Kings oraz z tak uznanymi postaciami tego gatunku jak: Mietek Mazur, Dymitr Markiewicz, Wojtek Kamiński czy też Dan Levinson.



Dziś fascynuje mnie swing, jutro może sięgnę do innej stylistyki. Zarejestrowanie płyty to jak wykonanie fotografii, na której świat zastyga na wieki. To uchwycenie chwili muzycznej i pozostawienie jej dla potomnych na przykład moich dzieci. Taki był cel, bo przecież wszystko jest zmienne, a w obecnych czasach przemiany następują w zastraszającym tempie".