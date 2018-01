Tak działa synchronizacja umysłu! (Wideo)

Jednym koniec wakacji kojarzy się z powrotem do szkoły, drugim zaś z nowymi sezonami ulubionych seriali, czy programów telewizyjnych. Nie wracają jednak tylko programy telewizyjne, ale również ulubione cykle internetowe.

synchronizacja umysłu

Synchronizacja umysłu

Jednym z nich jest „Haker Umysłu“. To autorski program mentalisty i aktora, Łukasza Płoszajskiego.12 września pojawił się pierwszy po wakacyjnej przerwie eksperyment. Tym razem Płoszajski do wspólnej zabawy zaprosił Anetę Zając, koleżankę z planu serialu „Pierwsza miłość“.Eskepryment odbył się oczywiście na planie, w serialowym mieszkaniu Marysi Domańskiej, (Aneta Zając, przyp. red.) a głównym bohaterem był…scenariusz pierwszego odcinka „PM“.Łukasz poprosił koleżankę, by odrywając po kolei kawałki scenariusza, skupiła się na jednym, ulubionym fragmentem.Zając i Płoszajski wybrali dokładnie to samo zdanie z dialogu scenariusza! Jak do tego doszło?!Czym jestto jednoczesne (w jednym tempie) działanie komórek mózgowych znajdujących się w różnych obszarach mózgu. Zsumowanie impulsów, które nabierają na sile.Umysł Płoszajskiego naprawdę zadziwia i coś mi mówi, że chowa jeszcze wiele w zanadrzu.