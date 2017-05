Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu na weekend 27-28 maja proponuje...

Najbliższy weekend w SZANIAWSKIM zapowiada się bardzo bogato. W sobotę 27 maja są dla Państwa dwie propozycje: spektakl „MOBY DICK, CZYLI KONIEC DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW” oraz prapremierowe czytanie dramatu „PRADZIADY” ...

TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU 27 – 28 maja 2017

„MOBY DICK, CZYLI KONIEC DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW”

z inspiracji „Moby Dickiem czyli białym wielorybem” Hermana Melville’a, „Złowionym” Tadeusza Różewicza, „Zatoką delfinów” Louie Psihoyosa oraz sytuacją za oknem

Czytanie DRAMATU Wojciech Kuczok „PRADZIADY”

TEATRALNY MARATON! SPEKTAKL + CZYTANIE

tekst: Jarosław Murawskireżyseria i opracowanie tekstu: Maciej Podstawnyscenografia, kostiumy, światło: Mirek Kaczmarekmuzyka: Kamil Tuszyńskiprzygotowanie wokalne: Ewa Gądekwideo: Amadeusz Nosalasystent reżysera: Łukasz Zaleskiinspicjentka: Iwona Skibaobsada:Angelika Cegielska, Sara Celler–Jezierska, Karolina Krawiec, Roksana Lewak, Irena Wójcik, Włodzimierz Dyła, Michał Kosela, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski,Dariusz Skowroński, Ryszard Węgrzyn Klasyczna XIX-wieczna amerykańska powieść o sile demokracjii o jej nadzwyczajnej kruchości. W czasie, gdy demony nacjonalizmów i tęsknota za rządami silnej ręki budzą się na całym świecie, studium relacji załogi z charyzmatycznym kapitanem, który wszystkich zaczarował, naobiecywał, a teraz – na krawędzi katastrofy – w obliczu wielkiego wieloryba, nie można już nic zrobić – staje się niepokojąco aktualna.O cenie osobistej zemsty, o siłach, których nie powinniśmy budzić, i o Naturze, zdolnej zatopić statki najodważniejszych wielorybników.Teatr politycznej opowieści, głos w obronie zagrożonych gatunków i panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i grozy.27 maja 2017 / godz. 18.00 / Duża Scena28 maja 2017 / godz. 18.00 / Duża ScenaW wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym prapremierowe czytanie najnowszej sztuki „PRADZIADY”, Wojciecha Kuczoka – laureata Paszportu „POLITYKI”. Zrealizowane z rozmachem przez doskonale znanego w Wałbrzychu reżysera – Sebastiana Majewskiego!Wieloosobowa obsada, duża inscenizacja – to wszystko podczas pierwszej publicznej prezentacji tekstu, inspirowanego „Weselem” i „Dziadami”, o Polsce współczesnej i tradycji ludowej.Czytanie PRADZIADÓW realizowane jest dla festiwalu STREFY KONTAKTU 2017 organizowanego przez Teatr Współczesny we Wrocławiu.Sebastian Majewski – reżyseriaTomasz Jękot – multimedia /światłoKarolina Mazur – scenografia / kostiumyobsada:Angelika Cegielska, Sara Celler – Jezierska, Karolina Krawiec, Joanna Łaganowska,Roksana Lewak, Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski; Dariusz Skowroński,Czesław Skwarek, Ryszard WęgrzynorazKarolina Marciniak, Irena Wójcik, Włodzimierz Dyła, Piotr Tokarz27 maja 2017 / godz. 20.30 / Scena Kameralna / Bilet za złotówkę Bogata w wydarzenia zapowiada się sobota 27 maja w SZANIAWSKIM. Teatr ma dla Państwa dwie propozycje: spektakl „MOBY DICK ( … )” w reż. Macieja Podstawnego i prapremierowe CZYTANIE dramatu Wojciecha Kuczoka „PRADZIADY” w reż. Sebastiana Majewskiego. Dla tych którzy zechcą być LONGIEM W TEATRZE i uczestniczyćw obu wydarzeniach, przygotowano niespodziankę:BILET NA SPEKTAKL w promocyjnej cenie 18 złotych, a CZYTANIE za złotówkę.Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01 (do 03)(-) Dariusz Lipiński