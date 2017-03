Test Nowego Audi A4 B9 S-Line: Niemiecka precyzja

Nowe Audi A4 B9 jest kolejną generacją kultowego modelu. Czy najnowsze dziecko niemieckiej marki potrafi zaskoczyć klientów oraz miłośników "czterech pierścieni"? Zapraszamy do przeczytania relacji z testu nowego Audi A4.

Cztery pierścienie i diament

Poczuj się jak pilot Dreamlinera

Niemiecka jakość i wykonanie



Aż chce się jeździć

Podsumowanie:

Od autora: Za udostępnienie nowego Audi A4 do testu dziękuję salonowi Audi Centrum Gliwice, zwłaszcza Kierownikowi Sprzedaży Lellek Group, panu Jackowi Rycmanowi za niezwykły profesjonalizm i współpracę.

Już sama nazwa – Audi – potrafi wzbudzić dreszczyk ekscytacji, a nawet wywołać gęsią skórkę. Nie będę przytaczał historii, ile razy młodszym lub starszym panom udało się poderwać dziewczyny w nocnych dyskotekach na hasło „przejedziemy się moim Audi?”. „Cztery pierścienie”, jak popularnie mówi się na niemiecką markę, od wielu lat są ikoną motoryzacji. Audi jest widoczne również na wielu innych płaszczyznach. Polscy skoczkowe z Kamilem Stochem na czele nie mogliby liczyć na hojne wynagrodzenia za zwycięstwa i podium w konkursach Pucharu Świata, gdyby nie sponsor główny tego cyklu – Audi. Robert Lewandowski nie otrzymałby najnowszego modelu Audi RS7 za kilkaset tysięcy złotych, gdyby nie partnerstwo marki z Bayernem Monachium. Przykładów można by mnożyć, ale skupmy się na bohaterze tego artykułu – Nowym Audi A4.Testowanym modelem było Audi A4, które zostało udostępnione dzięki uprzejmości Audi Centrum Gliwice – największego salonu Audi w Polsce. Samochód o mocy 150 KM, z silnikiem diesel o pojemności 2.0 S-tronic, wyposażony o opcjonalny pakiet S line. Ceny nowego Audi A4 rozpoczynają się od 132 700 złotych.Nowe Audi A4 przeszło kosmetyczną zmianę w wyglądzie zewnętrznym w porównaniu do poprzedniej generacji. Bardziej przypomina ona przypudrowanie noska przez kobietę przed ważnym spotkaniem, niż diametralną zmianę w wizerunku. Jednak rewolucja odbyła się tam, gdzie na pierwszym rzut oka tego nie widać. Samochód stał się niezwykle zaawansowany technologicznie. Zacznijmy jednak od wyglądu nowej "A4". W porównaniu do poprzedniej generacji, samochód nabrał większego charakteru. Zmiana jest widoczna zwłaszcza na przodzie maszyny, gdzie widzimy agresywne reflektory wykonane w technologii LED, duży, sześciokątny grill, przypominający oszlifowany diament oraz designerski zderzak. Klasyczna linia nadwozia zapewnia poczucie elegancji, którą cenią sobie klienci i pasjonaci Audi A4. Tył również został delikatnie poprawiony, świadczą o tym węższe lampy, które również zostały wykonane w technologii LED. Wymiary: długość - 4724 cm, szerokość - 1842. Pojemność bagażnika wynosi 480 litrów.Wnętrze nowego Audi A4 cechuje się tym, do czego niemiecka marka nas przyzwyczaiła - bardzo dobre wykończenie, spasowanie materiałów, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań oraz niezwykły komfort jazdy. Siadając za kierownicą w pierwszej kolejności rzuca nam się w oczy "Audi Virtual Cockpit". Czy się charakteryzuje ta innowacja? Polega ona na zastąpieniu tradycyjnych zegarów, m.in obrotomierza i prędkościomierza, 12,3-calowym ekranem, który przypomina bardziej komputer lub tablet, niż tradycyjną deskę rozdzielczą.Cała zabawa polega na tym, że "Audi Virtual Cockpit" możemy dostosowywać według własnych preferencji. Jeżeli chcemy, żeby na ekranie były wyświetlane podstawowe informację np. spalanie czy temperatura oleju – żaden problem! Jednak te dane nie są dla nas wcale najważniejsze. Wolimy mieć duże zegary prędkościomierza i obrotomierza na całym ekranie? Jedno naciśnięcie przycisku przy kierownicy i gotowe! Największe wrażenie robi ustawienie panoramicznej mapy na całym ekranie. Mamy wtedy wrażenie, że nie kierujemy zwyczajnym samochodem, lecz zostaliśmy pilotami Dreamlinera na kołach. Słyszałem również opinie, że wielu osobom to ustawienie ekranu przypomina popularne gry sieciowe - Warcraft czy League of Legends.Kolejnym ciekawym dodatkiem, którym moglibyśmy się pochwalić kumplowi podczas podwożenia go z pracy do domu, jest panel z przyciskami na konsoli środkowej. Możemy na niej ustawiać m.in kierunek i moc nawiewu. Nie jest to nadzwyczajna funkcja, gdyby nie fakt, że przycisk wyczuwa zbliżający się palec i przed dotknięciem automatycznie się podświetla. Ekran dotykowy jest obsługiwany za pomocą pokrętła, który znajduję się pomiędzy dźwignią zmiany biegów, a słupkiem konsoli środkowej. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Dla mnie jest to znacznie wygodniejsza opcja niż ekran dotykowy, którego obsługa palcem przy najdrobniejszych wybojach może spowodować trochę kłopotów i rozproszyć uwagę kierowcy. Nad pokrętłem znajduje się przycisk „menu”, dzięki czemu możemy łatwo wrócić do strony głównej.Fotele są niezwykle wygodne, dobrze trzymają w zakrętach. Zaskoczeniem jest fakt, ze nie są w pełni elektroniczne. Jeżeli chcemy podnieść lub obniżyć fotel, musimy skorzystać z tradycyjnego lewarka i użyć odrobiny siły. Odsuwanie lub przysuwanie naszego siedziska również odbywa się za pomocą dźwigni. Ustawienia fotela na wysokości lędźwi i w okolicach kolan możemy regulować elektronicznie. Za dopłatą jest możliwość posiadanie w pełni elektryczne z funkcją masażu oraz wentylacji.Prędkość maksymalna, według danych producenta, wynosi 219 km/h, natomiast do "setki" nowa "A4" rozpędza się w 8,7 sekundy. Jazda jest niezwykle komfortowa, samochód bardzo dobrze zbiera nierówności, chociaż momentami wyczuwalna jest sztywność zawieszenia. Ścięta w dolnej częście kierownica, znakomicie trzyma się w rękach i zapewnia pewne prowadzenie. Kabina jest niezwykle wyciszona, mamy wrażenie, że podróżujemy autem z silnikiem benzynowym, a nie dieslem.Dzięki płynności i szybkości reakcji automatycznej skrzyni zmiany biegów S-tronic mamy wrażenie, że pod maską bryka znacznie więcej koni mechanicznych, niż podana przez producenta ilość. Nie odkryję Ameryki jeżeli powiem, że niewątpliwym plusem silnika diesel 2.0 o mocy 150 km jest... spalanie. Przy stałej autostradowej prędkości do 140 km/h, spalanie według komputera pokładowego wynosiło 5,9 litrów na 100 km, natomiast osiągając prędkość na drogach krajowych do 70 km/h, udało się uzyskać wynik na poziomie 4,4 litra na 100 km. W mieście podczas porannych, poniedziałkowych korków, wyniosło ono 8,8 l litra na 100 km przy średniej prędkości 17 kilometrów na godzinę. Średnie spalanie wyniosło 6.36 litra na 100 kilometrów.Nowe Audi A4 jest klasyczną limuzyną, która zapewnia niezwykły komfort oraz najwyższej jakości wykonanie. Wiele osób przyzna, że zmiany zewnętrzne są kosmetyczne w porównaniu z poprzednią generacją, jednak prawdziwa rewolucja jest widoczna w rozwiązaniach technicznych tego samochodu. Samochód prowadzi się bardzo dobrze, a niskie spalanie sprawia, że jazda będzie bardzo przyjemna również dla naszego portfela. "Audi Virtual Cockpit" jest prawdziwą wisienką na torcie. Ceny nowego Audi A4 rozpoczynają się od 132 200 złotych.