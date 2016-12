The Comedy About Bank Robbery - genialnie śmieszna komedia

Jeśli jesteś w Londynie i szukasz teatralnej rozrywki, to The Comedy About Bank Robbery jest tym czego szukasz...





Komedia buduje swój humor na stereotypach: strażnik jest śpiący i nieuważny, naczelnik jest banku otyły i tępy, główna bohaterka – przebiegła i cwana, jej partner – kochający na zabój i gotowy do poświęceń. Ale komizm przejawia się również w sytuacjach stworzonych na cele sztuki. Główny bohater, przyłapany przez jednego z kochanków, musi w pewnym momencie udawać mężczyznę starszego od siebie o kilkadziesiąt lat, który rzekomo jest ojcem kobiety którą kocha. Dokleja wąsy, zakłada okulary, rozpyla siwy brokat na włosy. Komiczna jest też próba ukrycia kochanka we wnęce nad łóżkiem, kiedy jej mężczyzna pojawia się w drzwiach. Również składane łóżko jest źródłem humoru, składa się w nieodpowiednim momencie. Nie mogę też nie wspomnieć o sytuacji w której jeden z pracowników banku myśląc że seksowna pracownica jest zamknięta w małym ciemnym pokoju, wchodzi do niego w wiadomym celu, kiedy okazuje się, że w ciemni skryty był inny facet, czekający na tę samą pracownicę.



Wszystko w tej sztuce jest przemyślane i dopracowane do ostatniego cala komizmu. Zawiła fabuła sprawia, że mamy tu wiele niespodziewanych zwrotów akcji i wiele niewyjaśnionych zdarzeń. Bohaterowie przez większą część czasu właściwie nie wiedzą co się dokoła nich dzieje – tyle podstępów jest użytych przez nich i wobec nich, że właściwie trudno jest im się ogarnąć. Ja również w pewnym momencie straciłem rachubę forteli i tak zwany wątek. Pamiętam jak ktoś na scenie otworzył szafę, z której wysunął się trup jednego ze strażników. Ja osobiście nie pamiętam gdzie i kto go tam wsadził. Ale wszystko to podporządkowane było jednemu celowi – sprawieniu że widzowie będą zrywać boki. I zrywali.



Więcej o komedii i bilety na



The Comedy About Bank Robbery, wystawiana w teatrze Criterion w centrum Londynu, to komiczna historia dwojga młodych ludzi decyduje się na obrabowanie banku i zmiane swojego życia na zawsze. Jak się jednak okazuje, to nie jest takie proste – wiele przeszkód muszą pokonać, by dopiąć celu. Ona zdradza go z innymi, on jest w niej ślepo zakochany, i to właśnie miłość do niej sprawia, że w głowie młodego chłopaka rodzi się plan rabunku. Sprytnie udaje mu się ukraść klucze strażnikowi banku, a potem dostać w swoje ręce informacje na temat diamentu przechowawanego w budynku. Wykorzystując brak czujność strażnika,para wraz z pomocnikami wkrada się do kryjówki i cenny diament jest ich. Jednak to nie koniec historii – nie zdradzę co dzieje się potem... Jeśli uda się wam zobaczyć spektakl, to sami zobaczycie.Komedia buduje swój humor na stereotypach: strażnik jest śpiący i nieuważny, naczelnik jest banku otyły i tępy, główna bohaterka – przebiegła i cwana, jej partner – kochający na zabój i gotowy do poświęceń. Ale komizm przejawia się również w sytuacjach stworzonych na cele sztuki. Główny bohater, przyłapany przez jednego z kochanków, musi w pewnym momencie udawać mężczyznę starszego od siebie o kilkadziesiąt lat, który rzekomo jest ojcem kobiety którą kocha. Dokleja wąsy, zakłada okulary, rozpyla siwy brokat na włosy. Komiczna jest też próba ukrycia kochanka we wnęce nad łóżkiem, kiedy jej mężczyzna pojawia się w drzwiach. Również składane łóżko jest źródłem humoru, składa się w nieodpowiednim momencie. Nie mogę też nie wspomnieć o sytuacji w której jeden z pracowników banku myśląc że seksowna pracownica jest zamknięta w małym ciemnym pokoju, wchodzi do niego w wiadomym celu, kiedy okazuje się, że w ciemni skryty był inny facet, czekający na tę samą pracownicę.Wszystko w tej sztuce jest przemyślane i dopracowane do ostatniego cala komizmu. Zawiła fabuła sprawia, że mamy tu wiele niespodziewanych zwrotów akcji i wiele niewyjaśnionych zdarzeń. Bohaterowie przez większą część czasu właściwie nie wiedzą co się dokoła nich dzieje – tyle podstępów jest użytych przez nich i wobec nich, że właściwie trudno jest im się ogarnąć. Ja również w pewnym momencie straciłem rachubę forteli i tak zwany wątek. Pamiętam jak ktoś na scenie otworzył szafę, z której wysunął się trup jednego ze strażników. Ja osobiście nie pamiętam gdzie i kto go tam wsadził. Ale wszystko to podporządkowane było jednemu celowi – sprawieniu że widzowie będą zrywać boki. I zrywali.Więcej o komedii i bilety na The Comedy About Bank Robbery