Tom Hardy zagrał podróżnika walczącego spadek po ojcu w nowym serialu HBO (wideo)

James Keziah Delaney to podróżnik, który przemierzał przez przed dekadę Afrykę. Mężczyzna powraca do domu w 1814 roku, by objąć schedę po ojcu. Jest nią duże przedsiębiorstwo. Okazuje się jednak spadek nastręczy wielu problemów. A na scenie pojawią się tacy gracze, jak Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska.W roli głównej wystąpi nominowany do Oscara Tom Hardy, który jest również współautorem scenariusza filmu. Na ekranie zobaczymy też Leo Billa ("Dziewczyna z tatuażem") Oonę Chaplin ("Gra o tron") i Davida Haymana ("Chłopiec w pasiastej piżamie"). Producentem serialu jest Ridley Scott.Pierwszy sezon serialu "Tabu" składa się z ośmiu odcinkach. Będzie go można oglądać od 8 stycznia w HBO.