TOTO zagra w Krakowie z okazji 40-lecia istnienia grupy

Oprócz okrągłego jubileuszu, Toto będzie równocześnie świętować wydanie kompilacyjnego(Sony Worldwide). Wspomniana płyta będzie wyjątkowym zbiorem na którym oprócz najbardziej znanych hitów z repertuaru amerykanów, usłyszymy całkowicie nowe utwory od Toto.Data premiery „40 Trips Around The Sun” została zaplanowana na. Termin wydania płyty zbiegnie się równocześnie z wystartowaniem światowej trasyNa koncert twórców takich przebojów jak: „Africa”, „Hold The Line” czy też „Rosanna” zapraszamy 28 lutego do TAURON Arena Kraków.Przedsprzedaż biletów wystartowała we wtorek 20 czerwca o godzinie 10:00. TOTO ma ponad 40 milionów sprzedanych płyt na świecie, sześć nagród Grammy, kapitalny warsztat muzyków oraz megaprzeboje, jak. Tak można rozpocząć krótką prezentację powstałego w 1977 roku w Kalifornii zespołu Toto.Zespołu, którydo tego stopnia, że zarejestrował u nas DVD (z łódzkiej Atlas Areny), które okazało się kolejnym sukcesem komercyjnym zespołu. Jeśli ktoś zapyta, co to takiego ambitna muzyka popowa, włączenie jednej z 17 studyjnych płyt kapeli (albo kilku koncertowych), powinno być wystarczającą odpowiedzią. Choć dotykany przez tragedie (śmierć jednego z, poważna choroba drugiego), zespółdość regularnie nagrywa i przede wszystkim koncertuje.Właśnie na żywo pokazuje swoją wielką klasę, bawiąc się z publicznością, improwizując, mieszając pop z drapieżnymi subtelnym. Widowiskiem doskonale sterują(syn mistrza Johna, autora muzyki do "Gwiezdnych Wojen").Kilka lat temu Toto zjawiło się na dwa koncerty (Wrocław, Warszawa), które przyjęte zostały owacyjnie.Zimą 2018 roku pojawią się po raz pierwszy w Krakowie, w ramach tournée, celebrującego 40-lecie istnienia. Na pewno zabrzmią wszystkie największe hity Amerykanów i na pewno zabawa będzie przednia.Warto się pojawić tych wspaniałych muzyków oraz równie wspaniałych ludzi, którzy, choć są sławni i bogaci, nie zapominają o słabszych i poszkodowanych przez los i wspierają strażaków z Kalifornii, weteranów wojennych, działania ONZ pomagające ludziom na całym świecie.