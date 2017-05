Tuber z nowa płytą - "Out Of The Blue" [audio]

Grecka formacja Tuber oddaje słuchaczom swoje najnowsze dzieło "Out Of The Blue". Muzyka instrumentalna wyrastająca z tradycji stoner i desert rocka, bardzo klimatyczna, niczym ilustracja do filmowych obrazów.





Poprzednie wydawnictwa fonograficzne Greków wzbudziły żywe i rosnące zainteresowanie. Instrumentalne granie z post rockowym zacięciem i umiłowaniem desert rocka, oddawało zmysłom słuchaczy szeroko zakreślone muzyczne pejzaże. Mało komu udało się tak umiejętnie rozszerzyć definicję stoner rocka jak Grekom z Tuber. Oczywiście nie uniknie się skojarzeń z Kyuss lub Yawning Man (przynajmniej z niektórych okresów aktywności), ale nie ma w tym przewiny niepoprawnego imitatorstwa.



"Out Of The Blue" jest kontynuacją hipnotycznych, znaczonych psychodelią muzycznych podróży. Nastrój budowany gitarowym frazowaniem skrzy swoim majestatem i prowadzony równolegle do osi konstrukcyjnej utworu, niby konkuruje z sekcją rytmiczną. Daje się wychwycić odrobina fascynacji i zainteresowania w dronowaniu przestrzeni, ale tylko odrobina. Sugestywny efekt muzyki tła przywodzi na myśl ambient, z umiejętnie kładzionymi plamami barw dźwięku na sztalugach uginających się od artystycznych emocji i uczuć.



Poniżej audioclip z tytułowym utworem z nowej płyty Tuber.



Tuber - "Out Of The Blue"



1. Out Of The Blue 07:06

2. Russian 05:39

3. Cat Class 06:47

4. Noman 08:14

5. Moon Rabbit 06:30

6. Luckily Dead 07:23



muzycy:



Yannis Gerostathos - gitara

Yannis Artzoglou - gitara, instrumenty klawiszowe

Paris Fragkos - gitara basowa

Nikos Gerostathos - perkusja



wydane 31

produkcja Paris Fragkos i Tuber w Flow Recordings, Serres, Grecja

