Turniej IEM 2017 w Katowicach zakończony! [RELACJA Z NIEDZIELI]

Impreza Intel Extreme Masters 2017 w Katowicach oficjalnie zakończona. Miłośnicy e-gamingu mieli swoje święto w Spodku oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Godzina 10:12

11:24



12:08

12:46

13:32



14:43

16:39

17:52

18:20



19:02

23:46

23:58

Zapraszamy do przeczytania zapisu z "Relacji Na Żywo". Podczas Intel Extreme Masters zostaliśmy przyzwyczajeni do olbrzymich kolejek chętnych, którzy chcą zobaczyć najlepszy zawodników e-sportu na świecie. Wstęp na imprezę do Spodka jest bezpłatny, dlatego zainteresowanych nie brakuje. Po godzinie 10:00 kolejka była znacznie mniejsza, niż dzień wcześniej. Powodem tego stanu jest późna pora rozegrania wielkiego finału Counter Strike - 18:30.Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe powoli się zapełnia. Podczas tego weekendu w MCK zorganizowano IEM EXPO, na którym ponad 40 wystawców prezentuje nowinki sprzętowej, najnowsze gry oraz inne atrakcje. Można zagrać w gry komputerowe , spróbować sił w licznych konkursach czy wypróbować np. gogle VR.Kolejka pod Spodkiem po godzinie 12 jeszcze bardziej zmalała. Czas oczekiwania na wejście do środka wynosi 10, 15 minut. Warto pojawić się wcześniej, żeby zająć dobre miejsca oraz ominąć największy ścisk, który zapowiadany jest po godzinie 15.Warto było przyjść do strefy MeetUP, gdzie na odwiedzających czekały liczne atrakcje m.in spotkania z Youtuberami, show na scenie oraz możliwość zrobienia sobie pamiątkowego selfie z idolem. Przed 13 został rozegrany mecz pomiędzy Rezigiuszem, a Multim, który oglądało około setki osób.8 tysięcy fanów e-gamingu znajduję się już w Spodku - dane na godzinę 13:30.Scena główna w Spodka robi wrażenie. Nawet największe, muzyczne gwiazdy nie powstydziłyby się na niej stanąć. Jedną zobaczymy już za kilka godzin. Jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie - Hardwell, wystąpi przed wielkim finał CS:GO. Polska publiczność już nie może doczekać się tego występu, dlatego trybuny powoli się zapełniają.Główna hala Spodka wypełniła się po brzegi miłośnikami e-gamingu! Wolnych miejsc można było policzyć na palcach jednej ręki.Poznaliśmy zwycięzcę w zawodach StarCraft 2! Mistrzem Świata IEM Katowice został zawodnik TY. Na scenie pojawiła się muzyczna gwiazda wieczoru - DJ Hardwell! Jego pełna energii muzyka poruszyła cały Spodek, nikt podczas występu nie stał w miejscu!Rozpoczął się finał Counter Strike. O tytuł rywalizują dwie ekipy - Astralis oraz FaZe Clan.Astralis pokonują w finale zespół FaZe Clac wynikiem 3:1 i zdobywają trofeum Intel Extreme Masters 2017 oraz 100 tysięcy dolarów!Koniec Intel Extreme Masters 2017 w Katowicach. To były niezwykle emocjonujące dwa weekendy, które pozostaną na długo w pamięci. Do zobaczenia za rok!