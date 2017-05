Ukradli alkohol. Jeden poturbował ochroniarza, drugi sanitariusza

Sokołowscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który dokonał kradzieży alkoholu w jednym ze sklepów na terenie miasta. Odebrano mu butelkę. Mieszkaniec gminy Serniki miał więcej szczęścia.

- 13 lutego około godziny 14.45 w jednym z sokołowskich sklepów spożywczo-przemysłowych pijany, 35-letni mężczyzna dokonał kradzieży alkoholu, gdy pracownik ochrony próbował uniemożliwić mu ucieczkę, złodziej użył wobec niego przemocy - informuje st. sierż. Dominika Rozbicka z KPP w Sokołowie Podlaskim.- Kilka minut po godzinie 8.00 dyżurny KPP w Lubartowie otrzymał informację o zatrzymaniu złodzieja w jednym z marketów- dodaje rzecznik komendanta powiatowego Policji mł. asp. Grzegorz Paśnik. - Kiedy mundurowi dotarli na miejsce okazało się, że 46-letni mieszkaniec gminy Serniki ukradł butelkę wódki o pojemności 0,7 litra. Na oczach pracownika ochrony zbliżył butelkę do ust, przechylił i wlał w siebie całą jej zawartość.W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna zaczął tracić przytomności, wezwana karetka przewiozła go do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy.O godzinie 18.00 mężczyzna wywołał awanturę i mocno dawał się we znaki personelowi szpitala.Wezwani na miejsce policjanci zdecydowali o zatrzymaniu 46-latka do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.Badania alkomatem wykazały, że po blisko 10-godzinach od wypicia wódki miał jeszcze w organizmie 4,7 promila alkoholu. - Zaskoczonym policjantom mówił, że nie jest to w jego przypadku nic nadzwyczajnego i z pewnością w życiu miał już lepsze wyniki- uzupełnia ł.asp. G. Paśnik.Mężczyzna nadal trzeźwieje, teraz pod troskliwą opieką policyjnego profosa.