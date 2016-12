Usakralnione ogłupianie gawiedzi

Te relikwie ochronią polskich kierowców przed terrorystami! I ty możesz je posiadać!Każdy może otrzymać obrazek z relikwią „ex indumentis”, czyli cząstką z ubrań bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka – wyniesionych na ołtarze już 5 grudnia 2015 r.Drodzy kierowcy ciężarówek i nie tylko, jeżdżący po Europie i po całym świecie! Zapraszamy Was do duchowej akcji: „Kierowcy jeżdżą razem z Męczennikami z Pariacoto” To zaproszenie Błogosławionych Męczenników do opieki nad waszą pracą!