Usiłował wyrwać z kabury policyjny pistolet

Sprawcy postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza i użycie przemocy w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych, a następnie zwolniono do domu.





Przed rozprawą ,Adam Słomka, z ław dla publiczności zażądał usunięcia ze składu SN zbrodniarzy, którzy nas skazywali.



Przewodniczący składu Sadu Najwyższego wezwał do zachowania porządku, a z braku reakcji polecił policjantom usunąć z sali osobowy powodujące zamieszanie.



Na filmie z sali sądowej widać, jak policjanci próbują wyprosić jednego z mężczyzn. Ten kategorycznie odmawia opuszczenia pomieszczenia.



Dochodzi do szamotaniny. Słychać okrzyki Gestapo.



Mężczyzna w jasnej kurtce strąca policjantowi czapkę, a chwilę później sięga po jego broń służbową.



- Został zatrzymany, będą z nim wykonywane czynności procesowe, materiał zostanie przekazany do oceny prokuraturze - powiedział rzecznik stołecznej Policji Mariusz Mrozek.

