V Big Book Festival zbliża się wielkimi krokami. Poznaj program

Jeden z najmłodszych i najszybciej rozwijających się festiwali literackich w Europie celebruje piąte urodziny przewrotnym powrotem do początku/I back to beginning.



Mamy pięć lat, akurat tyle, by po raz pierwszy zachwycić się czytaniem

I to jest świetny moment, żeby wrócić do atmosfery pierwszego Big Booka: do marzeń, odwagi porwania się z motyką na słońce, świeżości, niewinności i ryzyka. W tym roku festiwal jest pełen zadziwień i pierwszych razów.