W drodze na szczyt

Merytoryka to podstawa

Człowiek przeciw komputerowi

Człowiek dla człowieka

Trudniejsze niż się wydaje

Od wieli lat trwa cicha wojna między robotami a ludźmi. Zdanie to nie nawiązuje do kolejnej części Terminatora, a do starć ludzi- specjalistów od pozycjonowania i robotów wyszukiwarek, odpowiedzialnych za indeksacje i umiejscowienie witryny w rankingach wyszukiwania. Obecnie nie wystarczy już rozsiewać ogromnej ilości linków do naszej strony. Bardzo ważne stają się też odpowiednie teksty na stronach internetowych.. Kiedyś pozycja strony zależała od liczby linków prowadzących do niej. Jednakże w erze forów i prywatnych katalogów możliwość „spamowania” hiperłączami stała się na tyle duża, że zmniejszono znaczenie URLa. Maszyny skierowały się ku słowom kluczowym, lecz i one z racji masowego ich użycia, gdzie tylko się da, stawały się coraz bardziej zwodne. Obecnie roboty potrafią już dobrze rozróżniać komentarze dodane specjalnie pod pozycjonowanie zawierające słowa kluczowe w dużych ilościach, a spontaniczne komentarze użytkowników. Dlatego jednym z najlepszych obecnie rozwiązań jest umieszczanie dobrych merytorycznie tekstów, zawierających odpowiednie słowa kluczowe w odpowiedniej ilości i miejscu. Pisaniem artykułów spełniających wszystkie kryteria dobrego materiału dla człowieka i robotów wyszukiwarek zajmują się agencje kontent marketingu Internet jest przede wszystkim dla ludzi. To oni są tutaj najważniejszymi odbiorcami treści. Dobry materiał przyciągnie odbiorcę. Kupujący rozważający zakup poszukują danych o produkcie, jego recenzji, testów i porównań. Chcąc dokonać przemyślanego zakupu kierują się zatem opiniami ekspertów specjalistów, a nie kolejnymi reklamami. Dobry, specjalistyczny content pozwala więc klientowi podjąć decyzję o zakupie.Człowiek korzystający z internetu szuka informacji ciekawych, ważnych, cennych dla niego. Dlatego też content wysokiej jakości gwarantuje lepsze wyniki w wyszukiwarce. Wiele robotów, takich jak te firmy Google promują wartościowe, merytoryczne treści w internecie.Zadowoleni z niego odbiorcy przesyłają go innym, udostępniają, laikują. Dzięki temu treść dociera do znacznie większej liczby odbiorców niż mogłoby się na początku wydawać. W efekcie tego zyskujemy nowych potencjalnych klientów, do których nigdy nie trafilibyśmy klasyczną reklamą.W końcu dzięki blogom, mediom społecznościowym można nie tylko zyskiwać nowego klienta, ale i utrzymywać kontakt z już obecnym, wzmacniając jego lojalność i przywiązanie do naszej marki. Musi on jednak chcieć wchodzić na naszą stronę i z przyjemnością czytać zamieszczane tam treści.Tworzenie bardzo dobrych materiałów zarówno dla robotów jak i klasycznych czytelników wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Nie jest to więc zadanie dla każdego. Dlatego, aby osiągnąć najlepsze wyniki, warto oddać to zadanie w race specjalistów.