W poszukiwaniu najpiękniejszych witraży. Wycieczka do Łodzi

Już od kilku lat trwa współpraca między Pracownią Witraży 12u, Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i fundacją „Promień Słońca”. Dzięki tej współpracy uczniowie Placówki poznają świat witrażu.

Nowy witraż ”Koszałek Opałek”

Witraże w Łodzi

W Kościele św. Mateusza i banku

Spacer Aleją Gwiazd

Co roku w pracowni szkolnej powstaje nowy projekt do wykonania i jest on systematycznie realizowany pod artystycznym kierownictwem Mistrza witrażu Andrzeja Bochacza. W tym roku pracownia przygotowuje witraż do biblioteki a na nim Koszałek Opałek, bohater baśni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, fantastyczny; krasnoludek, nadworny kronikarz króla krasnoludków, Błystka. Zakończenie prac nad tym witrażem planowane jest na czerwiec tego roku. Kontynuacją warsztatów są wycieczki Śladami Mistrzów Witrażu. W tym roku Legionowska pracownia Witrażu 12u, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, podopieczni fundacji „Promień Słońca” wybrali miasto Łódź. Wszystkie wycieczki z uczestnikami zajęć witrażowych dają możliwości poznania kolejnych zabytków tej dziedziny sztuki.-Tym razem zagościliśmy w Łodzi, która z zawieruchy wojennej wyszła obronną ręką. -opowiada Andrzej Bochacz- Dzięki temu zabytki architektury i zwykłe kamienice tworzą niepowtarzalny klimat. Czym bardziej zapuszczaliśmy się w uliczki oddalone od centrum, tym bliżej byliśmy atmosfery z „Ziemi obiecanej”. Wrażenia jedyne w swoim rodzaju i absolutnie niepowtarzalne. Jak zwykle mogłem polegać na ciekawości uczestników eskapady. Wśród trzydziestoosobowej grupy większość to pasjonaci naszych zajęć witrażowych.Tadeusz Boy-Żeleński, którego rodzina miała największą w Krakowie wytwórnię witraży, napisał w „Słówkach” wierszyk zaczynający się od słów:„Gdy kto kupi sobie placyk,Aby zbudować pałacyk,Czym najlepszy gust okaże?Wprawiając szybko witraże„.Jak widać po stu latach, łódzcy fabrykanci wzięli te słowa do serca, gdyż instalowali w swoich budynkach dużo pięknych witraży.- dodaje Mistrz witrażu Andrzej Bochacz.Program wycieczki była bardzo napięty, ale uczestnikom udało się obejrzeć szklane dzieła w dwóch miejscach. Pierwszym była Piotrkowska 283. Wizyta w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Mateusza było niezwykłym przeżyciem. Najbardziej charakterystycznymi elementami wnętrza są witraże. Należą one do jednych z najpiękniejszych w mieście . Powstały w latach 1926-1927 we wrocławskiej firmie Adolfa Seilera, a ich projektantem był berliński artysta prof. Herman Hofmann. Dwa największe witraże w formie rozet umieszczono na szczytach nawy bocznej. Składają się na nie centralnie umieszczony krąg o średnicy 220 cm oraz otaczające go 17 mniejszych witraży ornamentowanych motywami roślinnymi. Witraż z lewej strony kościoła (południowe ramie) przedstawia scenę Zmartwychwstania Chrystusa i został ufundowany przez małżeństwo Roberta i Adelheidę Lutringerów. Przeciwległa rozeta przedstawia Wniebowstąpienie Chrystusa i została ufundowana przez Teodora Alberta oraz Adolfa i Melida Steigertów. Na szczycie absydy umieszczono również pięć mniejszych okrągłych witraży (średnica 150 cm) przedstawiających sceny: Ostatniej Wieczerzy, Chrystusa niosącego krzyż, twarz Jezusa, pelikana i Baranka Bożego. Na galeriach znajdują się również mniejsze witraże ukazujące: Marię stojącą przy grobie Chrystusa, Chrystusa czyniącego cud, upadek Jezusa pod krzyżem w drodze na Golgotę, Chrystusa jako dobrego pasterza. Na parterze w nawach bocznych umieszczono mniejsze prostokątne z półokrągłym zakończeniem witraże przedstawiające: postać Chrystusa: uzdrawiającego, czyniącego cud, błogosławiącego, ewangelistów. Oglądaliśmy te cuda z zapartym tchem. Realizm, piękno formy, mistrzowska realizacja.Drugim była Al. Kościuszki 16. W budynku od roku 1908 mieścił się Bank Państwowy. Od 1927 r. do dziś budynek jest siedzibą Oddziału Narodowego Banku Polskiego, choć część pomieszczeń zajmuje także Kredyt Bank PBI. W latach 1996-98 przeprowadzono remont banku, i wnętrza. Wstawiono także witraże, których nie było początkowo, choć znajdowały się w projekcie.Po witrażach wspaniały spacer ul Piotrowską a po drodze „Fotel Jaracza” „Kuferek Reymonta”, „Ławeczka Tuwima”, ”fortepian Rubensteina”, oraz Miś Uszatek, Łódzka Aleja Gwiazd, Manufaktura, Zespoły fabryczne Karola Scheiblera Famuły na Księżym Młynie oraz Muzeum Miasta Łodzi usytuowane w dawnym Pałacu Poznańskich.Wycieczki przygotowane z wielkim zaangażowaniem są doskonałą terapią dla ich uczestników, przynoszą ogrom doznań artystycznych, pobudzają zapał do dalszego działania.Po powrocie z tej witrażowej eskapady uczestnicy już przygotowują się do krajowych warsztatów, podczas, których zostanie ukończony i zainstalowany witraż do biblioteki ”Koszałek Opałek”.