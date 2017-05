Wakacje dla całej rodziny? Wybierz Podkarpacie!

Osoby, które szukają pomysłu na spędzenie weekendu lub wakacji blisko natury – w harmonii i ciszy, z pewnością powinny odwiedzić nowe, wyjątkowe miejsce na hotelowej mapie Polski. Jest nim luksusowa Bacówka Radawa SPA.

Poznaj uroki Podkarpacia

Odkryj własną definicję luksusu – zadbaj o ciało i duszę

Dziecko jest VIP-em

Na najmłodszych gości czekają całodzienne animacje, paszport VIP, usługa KIDS concierge, specjalne menu, kino i liczne place zabaw w środku hotelu i na świeżym powietrzu, a dla spragnionych luksusu bogata oferta SPA, autorska kuchnia i designerskie wnętrza.Radawa to jedna z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości Podkarpacia. Za sprawą malowniczego położenia w otoczeniu bujnych lasów od wielu lat cieszy się uznaniem turystów. Wszechobecna zieleń sprzyja nie tylko wyciszeniu się, ale także zachęca do długich spacerów, przejażdżek rowerowych oraz konnych. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy pragną odpocząć od zgiełku miasta i zrelaksować się w otoczeniu natury.Wyjątkową atmosferę hotelu Bacówki tworzą nie tylko relaksujące otoczenie zieleni, ale również designerskie wnętrza zapewniające atmosferę prawdziwego luksusu. Goście ceniący sobie intymność mogą spędzić czas w całorocznych, ekskluzywnych drewnianych domkach utrzymanych w stylu Modern Folk. Mają także do wyboru nowoczesne, przestronne apartamenty, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W strefie SPA na gości czekają liczne zabiegi i masaże relaksacyjne, które pomogą odnaleźć harmonię duszy i ciała. Dodatkowo w obiekcie znajdują się grota solna, jacuzzi, sauna i zewnętrzna gorąca bania. Osoby ceniące sobie bardziej aktywny wypoczynek mogą skorzystać z różnorodnej oferty ćwiczeń prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów. Ponadto w celu zapewnienia kompleksowej odnowy biologicznej, hotel Bacówka oferuje dietę Wellness opracowaną przez szefa kuchni i dyplomowanego dietetyka, który prowadzi indywidualne konsultacje dla gości.Hotel Bacówka został stworzony z myślą o rodzinie i komforcie jej wypoczynku. Bacuś stoi na straży bezpiecznej zabawy najmłodszych gości oferując szereg atrakcji dla milusińskich. Dzieci mogą korzystać z licznych placów zabaw czy dostosowanego do ich potrzeb odkrytego, podgrzewanego basenu. Przewidziano dla nich także bogaty program animacyjny (w godzinach 10:00-20:00) oraz pokazy filmowe w specjalnej sali kinowej. W Bacówce zadbano także o bezpieczeństwo maluchów. Na prośbę rodziców zabezpieczane są kontakty i szafki w pokojach. Ponadto rodzice mogą skorzystać z wyposażenia gwarantującego dogodny wypoczynek. Hotel udostępnia łóżeczko dla niemowlęcia, pogrzewacz do butelek, elektroniczną nianię, wanienkę czy podest łazienkowy.