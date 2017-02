Walentynki - bezinteresowna miłość w społecznej odsłonie

Prospołeczne inicjatywy to szansa dla systematycznej budowy społeczeństwa obywatelskiego. Komercyjne święta np. walentynki to jeden ze sposobów na zmianę mentalności lokalnej społeczności. Jak zatem wzbudzić w ludziach chęć do działania?





Ile kosztuje miłość?



Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Miłość można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, pisząc jednak o miłości w kontekście walentynek, miłość to suma zaangażowania i wsparcia jakie wnosimy w nasz związek.



14 lutego miłość zostaje wyceniona na konkretną kwotę pieniędzy. Tego dnia przyjęło się obdarowywanie drugiej połówki różnymi prezentami. Celowo nie podaję przykładów prezentów walentynkowych, to co dla jednych jest tandetne dla innych może symbolizować głębokie uczucie. Wracając do tematu, walentynki zazwyczaj nie sprowadzają się do wręczenia prezentu drugiej połówce, wydarzeniu towarzyszy szereg działań mających pokazać, jak bardzo kogoś kochamy, czy po prostu lubimy. W dniu walentynek sale kinowe wypełnione są po brzegi i nawet najgorsze filmy cieszą się dużym zainteresowaniem. Po seansie w kinie większość zakochanych wybiera się na romantyczną kolację – jak powiedział pewien mężczyzna: raz w roku można przepłacić – aby kontynuować celebrowanie dnia zakochanych.



Cały ten wywód obrazuje, że owszem walentynki to zdecydowanie komercyjne święto, warto natomiast zauważyć pewną zależność, że sami dokonujemy wyboru jakie znaczenie nadajemy walentynkom, czy jest to synonim przymusu spędzenia czasu w jakiś romantyczny sposób, czy też kolejny dzień, w którym masz okazję wyznać swojej połówce, co czujesz.



Kochać to nie znaczy zawsze to samo…



Jeden z bardziej znanych utworów zespołu De Mono zaczynał się od słów: „kochać to nie znaczy zawsze to samo, można kochać tak lekko, można kochać bez granic”, warto zastanowić się tylko nad tym fragmentem tekstu piosenki, bo właściwie, co znaczy kochać? Miłość jest wielowymiarowa, kochać można też przyjaciół, znajomych i siebie.



Pewnie zastanawiasz się, czy ta ostatnia forma miłości nie zakrawa o egoizm? Nie, miłość do siebie to również poczucie własnej godności i optymistyczne podejście do życia. No tak, łatwo napisać, a trudniej zrobić. Pomyśl zatem, co sprawia, że się uśmiechasz, czy to co robisz powoduje, że jesteś szczęśliwy/a?





Bezinteresowna miłość w społecznej odsłonie



Coraz częściej słyszy się o ciekawych inicjatywach społecznych, tworzonych przez różne grupy osób, które chcą zmienić coś w swoim otoczeniu. Celem ich działań jest wniesienie radości do życia innych ludzi.



Rozdawanie w walentynki balonów i lizaków przechodniom, tylko po to, aby mieli lepszy dzień jest jednym z przykładów prospołecznej postawy zwykłych obywateli. Nie trzeba być ministrem lub obejmować inne ważne stanowisko, żeby móc wnieść coś pozytywnego do życia innych ludzi.



W Rudzie Śląskiej miała miejsce Akcja Walentynkowa: Zakochani – Nowocześnie Zakręceni zorganizowana przez Stowarzyszenie Nowoczesna Ruda Śląska. Inicjatywa miała na celu podarowanie radości wszystkim ludziom, bez względu na wiek, czy płeć. Członkowie stowarzyszenia w dzień zakochanych na Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej rozdawali zaskoczonym przechodniom słodki poczęstunek i balony, na których można było napisać swoje wyznanie. Fundatorami upominków był m.in. lokalny dostawca Internetu i telewizji cyfrowej, dzięki czemu uczestnicy wydarzenia mogli osłodzić sobie dzień.



Skąd jednak pomysł na całe przedsięwzięcie?



- Chciałam zrobić coś pozytywnego, co wywoła uśmiech, zmusi ludzi do zatrzymania się i pomyślenia nad istotą tego świata. Napisanie wyznania na balonie narodziło się dosyć spontanicznie - szczerze powiedziawszy dzięki małżonkowi, który w ten sposób przygotował niespodziankę z okazji rocznicy ślubu – mówi Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Ruda Śląska Karolina Włodarczyk.



Działanie prospołeczne 14 lutego pokazuje, że nie jest to wyłącznie dzień zakochanych, dzień w którym na ulicach widoczne są niemal tylko pary. Dostrzegamy to na co aktualnie jesteśmy nastawieni. Myśląc o walentynkach w kategoriach święta komercyjnego, nie zauważamy, że jest to okazja do szerszego propagowania dobra i miłych gestów. Lokalne społeczności również tworzą specyficzną dla danego regionu kulturę. Realizacja inicjatyw społecznych zdecydowanie ma realny wpływ na kształtowanie się mentalności miejscowej ludności o czym doskonale wie Stowarzyszenie Nowoczesna Ruda Śląska.



Walentynki to dzień, w którym miłość nie jedno ma imię. Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób je spędzasz. Szerzenie miłych gestów i aktywnej postawy dającej przykład, że wcale nie trzeba wiele, aby poprawić komuś humor i uczynić jego dzień lepszym to krok ku budowie społeczeństwa obywatelskiego, jakże w dzisiejszych czasach ważnego. Wspólne inicjatywy prospołeczne obrazują, że razem możemy więcej, razem możemy dokonać wszystkiego – wystarczy tylko chcieć… Walentynki, czyli jak skorzystać na komercyjnym święcie, a właściwie jak wykorzystać uniwersalną okazję do maksymalizacji zysku, zysku nie tylko finansowego, ale również osobistego. Święto zakochanych od lat cieszy się dużą popularnością i komercyjną otoczką, która skutecznie nadała mu rangę wyjątkowego. Wraz ze wzrostem popularności walentynek, wzrosła także ilość sceptyków i antyfanów tego dnia. 