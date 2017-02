Walentynki w domowych pieleszach

Serca na pościeli, obrusach, jaśkach - a do tego ciepłe przytulne szlafroki, koce i bambusowe ręczniki w odcieniach różu i czerwieni – to walentynkowe propozycje należącej do Andropolu marki Sweet Home.

Miła w dotyku, bawełniana pościel zdobiona serduszkami i drukowanymi wyznaniami miłości może być prezentem dla dwojga.- To ponadczasowy wzór, który idealnie wpisuje się w tego typu okazje – mówi Ewa Wrażeń, kierownik działu wzornictwa Andropolu i autorka wzoru. – Taka pościel będzie też znakomitym wyjściem dla osób nieśmiałych, które boją się lub nie umieją wyrażać uczuć. Pościel zrobi to za nich i to w kilku językach. Poza tym to jeden z tych prezentów na dzień zakochanych , który pozwala zachować klimat wyjątkowych chwil przez wiele kolejnych nocy.W miłosne klimaty wpisuje się także konfekcja stołowa – również tu dominują wzory serca, przedstawione w różnych konfiguracjach i oczywiście w czerwonym kolorze. Takie obrusy to główny element świątecznego stołu, podkreślający romantyczny charakter walentynkowej kolacji.Na wieczór w domowym zaciszu przyda się też mięciutki szlafrok z kolekcji WELLSOFT, w kolorze czerwieni, fuksji lub korala.- Ten szlafrok to kwintesencja subtelności, zapewnia miękkość, ciepło i komfort np. tuż po wyjściu z gorącej kapieli – mówi Agnieszka Prus, product manager marki Sweet Home. – Do tego polecamy ręczniki BAMBOO, w podobnej kolorystyce. Wysokiej jakości włókna bambusowe sprawiają, że są one mięsiste i przyjemne w dotyku, a przy tym antyalergiczne i w 100 proc. chłonne.Całość aranżacji uzupełniają przytulne jaśki i wszelkie dodatki w kształcie serc, amorków, a także duży wybór zapachowych świec.