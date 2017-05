WARSAW COMIC CON Z COSPLAYAMI Z WYŻSZEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

Już w dniach 1-4 czerwca w Warsaw PTAK Expo odbędzie się wydarzenie, na które czekali wszyscy fani kultowych gier, komiksów i seriali -pierwszy Warsaw Comic Con.

Już w dniach 1-4 czerwca w Warsaw PTAK Expo odbędzie się wydarzenie, na które czekali wszyscy fani kultowych gier, komiksów i seriali. Pierwszy Warsaw Comic Con to impreza, której przegapić nie można. Niezwykłe cosplaye są nieodłączną częścią każdego comic conu. W Nadarzynie artyści-charakteryzatorzy z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie przemienią gości w ulubione postacie ze świata fantasy.

Gra o Tron, Wiedźmin, Superbohaterowie, Anime

Bodypainting, kostiumy, świat wirtualnej rzeczywistości z WSA

Uczelnia, która promuje świat wirtualny

Wszystkich, którzy uwielbiają tworzyć cosplaye i mają nieograniczoną wyobraźnię, rozbudzoną przez świat magii, gier i fantastyki, zapraszamy do studiowania w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Zamiłowanie do kostiumów, rekwizytów, bodypaintingu, wspaniałych postaci łatwo zmienić w zawód, co właśnie robimy w WSA. Comic Con to dla nas wyjątkowe święto, gdyż, możemy pokazać jak zmienić zwykłego człowieka w kultowego bohatera. Sami tworzymy też wirtualną rzeczywistość, dlatego takie konwenty są dla na nas idealnym miejscem do pokazania młodym ludziom, że można się tego nauczyć i pracować robiąc to, co się kocha.

W czwartek w podwarszawskim Nadarzynie rozpoczyna się pierwsze w Polsce święto fanów i twórców świata fantastyki. Przez cztery dni odwiedzający będą mogli uczestniczyć m.in. w spotkaniachz autorami, panelach dyskusyjnych, konferencjach nt. gier, pokazach multimedialnych czy koncertach. Jedną z głównych atrakcji będzie konkurs na najlepszy cosplay, czyli niezwykłe przebranie za postaćz mangi, anime, gry czy filmu. Na konwencie pojawią się takie gwiazdy jak Carice van Houten- Melisandre z Gry o Tron, Charles Dance, czyli Tywin Lanister z Gry o tron i Irlandczyk John Kavanagh- Wieszcz z Wikingów.Każdy kto będzie sam chciał zmienić się w superbohatera, będzie miał taką możliwość dzięki studentom z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Na stoisku wykonają oni makijaż, oraz bodypainting dla chętnych uczestników. W sprzedaży będą również małe elementy kostiumowe. W czwartek 1 czerwca o 16:00 na scenie głównej WSA zaprezentuje wyjątkowy pokaz efektów specjalnych. Natomiast w piątek 2 czerwca o 15:00 na scenie głównej odbędzie się spektakularny pokaz charakteryzacji i kostiumów „Anioły i Demony”. Fani grafiki komputerowej zapoznają się ze specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi.– mówi Agata Manowska, dyrektor artystyczna Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.*Promocja – na wszystkich którzy udostępnią na Facebooku i zdjęcie z kostiumem WSA z Comic Conu i oznaczą Uczelnię – 10% zniżki na opłatę rekrutacyjną.