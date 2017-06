Warsztaty z artystą Mieczysławem Krzymowskim. Twórcza integracja

W dniu 25 kwietnia DPS Kombatant ponownie podejmował grupę młodzieży i nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Odwiedziny u sąsiadów

Artystyczna współpraca

Cel odwiedzin to spotkanie z artystą Mieczysławem Krzymowskim, mieszkańcami tego domu i warsztaty artystyczne.Artysta prowadzi regularną współpracę z szkołą. Uczestnicy wykonywali swoje własne projekty. Każdy z nich przygotował projekt swojego obrazu i na ten szkic wykonany ołówkiem nanosił wyprasowane paski ze słomy. Czynności te wymagają precyzji i wielkiej koncentracji. Ten wysiłek włożony w pracę opłaca się. Powstają wspaniałe obrazki budowli, zwierząt, zespołów architektonicznych, kwiatów czy też bawiących się dzieci. Prace przyciągają wzrok swoim ciepłem, specyficznym klimatem. Przypominają najpiękniejszą porę roku - lato. Zdaniem artysty, słoma to bardzo wdzięczny materiał. Można z niej wykonać wszystko. Wymaga przed wykorzystaniem specjalnej obróbki. Wbrew pozorom coraz trudniej zdobyć ten surowiec. „ Muszę zamawiać na kilka miesięcy z wyprzedzeniem i jechać po nią trzysta kilometrów. Teraz zboże ścinane jest za pomocą kombajnów, a taka słoma się nie nadaje dla naszych celów. Rolnicy u których zamawiam ścinają za pomocą kosy. Tradycyjną metodą” podkreśla Mieczysław Krzymowski.Prace wykonywane za pomocą prasowanej słomy są pierwszym etapem współpracy. Artysta wykonuje przestrzenne modele budynków z zapałek. Wykonał imponujący model budynku Ratusza, Areny, DPS Kombatant. Są one wizytówką miejsc, które przedstawiają. We współpracy z nauczycielami i uczniami z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych chce zbudować model tej placówki. Prace nad realizacją rozpoczną się od września, po wakacjach. Do tego czasu trzeba przygotować kilkaset opakowań zapałek, klej i kartony oraz inne niezbędne materiały. Należy zrobić zdjęcia budynku i przygotować kartonową makietę.„Artysta swoim zapałem zaraża starszych i młodszych uczestników warsztatów. Zachęca do tworzenia i budowania swojego artystycznego świata. Kreowania innej rzeczywistości, której zarysy powstają w wyobraźni twórców. Wszystkim należy pogratulować cierpliwości i umiejętności tworzenia. Cieszy ta współpraca różnych środowisk, które łączy zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu oraz poszukiwanie dróg ekspresji własnego „ja ” podkreśla obecna na warsztatach nauczycielka Danuta Zalewska.Rezultaty współpracy oglądali już zwiedzający na wystawach w Białej Podlaskiej, Nieporęcie, Legionowie. Artysta myśli już o nowej wystawie.