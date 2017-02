Welconomy -nowe wyzwania w obliczu kryzysu europejskiego

"Na nasze Forum przyjeżdżają stali bywalcy po to by szukać platformy wymiany poglądów i inspiracji w kontakcie z nowymi uczestnikami”- Jacek Janiszewski, organizator wielotematycznej konferencję Welconomy Forum in Toruń (13-14 marca).

Welconomy Forum in Toruń czyli Forum Gospodarcze w Toruniu. Co to jest za konferencja i dla kogo jest kierowana ? Proszę w kilku słowach opowiedzieć o idei tego spotkania.

Jakie główne problemy, w tym roku poruszane będą podczas konferencji 13-14 marca w Toruniu?

Jednym z głównych tematów rozmów będą problemy Unii Europejskiej. Nas też te problemy dotyczą?

Miał pan realny wkład w to, by nasz kraj został włączony w jej struktury więc chyba ciężko się patrzy na to co się dzieje?

Kogo spotkamy na Forum? Będzie dużo gości z zagranicy?

Proszę zdradzić nam jak wyglądają prace nad programem. Siadacie z zespołem i tworzycie ramowy plan? Pan decyduję co będzie? Każdy może zgłosić się z propozycją?

To już 24 Forum organizowane przez pana. Co się przez te lata zmieniło. Co jest trudniejsze do zorganizowania, a co przychodzi z łatwością?

Od kilku lat mamy wysyp przeróżnych "forów". Co wyróżnia Wasze Forum od innych. Dlaczego właśnie do Torunia warto przyjechać?

Welconomy Forum to okazja, by ludzie, którzy pracują w rządzie, przedsiębiorcy i naukowcy mogli dowiedzieć się o wzajemnych potrzebach i oczekiwaniach. Rozmawiają ze sobą?

Forum to również panele związane z tematyką społeczną. Do dyskusji zapraszacie socjologów, filologów, filozofów, etyków, a nawet księży. Dlaczego zwracacie się w stronę społeczną życia?

Zmienia się podejście biznesowe w Polsce? Zamiast zaciekłej konkurencji przedsiębiorcy myślą już o współpracy i współdziałaniu? Chcą pomagać mniej doświadczonym kolegom?

W jednym z wywiadów powiedział pan: "innowacyjność to nie moda, to konieczność." Nadal pan tak uważa?

Pana dzieci, przyjaciele, rodzina wspierają Pana przy organizacji Welconome Forum in Torun. Czy to właśnie jest przepis na sukces

Kto i w jakiej formie może wziąć udział w Toruńskim Forum Gospodarczym?

Welconomy to jedna z trzech największych konferencji multitematycznych w Polsce. Podobnie do Krynicy Górskiej i Katowic jest ono skierowana do wszystkich którzy interesują się polityką, gospodarką i kulturą. Kierujemy ją do wszystkich którym pięć miast prezydenckich województwa Kujawsko-pomorskiego jest bliskie i ważne, do wszystkich dla których województwo Kujawsko-pomorskie jest istotne, do wszystkich którym bliska jest Polska w Europie, i Europa w Świecie.Tematów które będą omawiane będzie prawie 40 i chyba wszystkie można uważać za ważne w zależności od zainteresowań naszych gości i ich upodobań. Pierwszy dzień będzie zdominowany dyskusją wokół zmian w UE, a drugi tematyką społeczną.Jesteśmy w UE więc wszystko co dotyczy UE dotyczy także Polski. Omawiać będziemy zagadnienia jak odnaleźć się jako Polska po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także co Polska może zrobić dla UE w obliczu jej kryzysu czasów obecnych.O tak bardzo ciężko. Będąc w Rządach Premierów Suchockiej i Buzka kształtowaliśmy Polskę Samorządową przygotowująca się do wejścia struktury UE i NATO, albo jak kto woli odwrotnie. To była strategia Polski, to była nasza jako polityków misja i wielkie cele które udało się osiągnąć. Oczywiście wiele można zmieniać, udoskonalać ale nie powinno się schodzić z drogi solidaryzmu narodowego i wspólnej gospodarki. To daje nam siłę w zderzeniu z USA, Chinami, Indiami, Rosją oraz wschodzącymi rynkami Afryki i Ameryki Południowej. Europa podzielona to Europa słaba gospodarczo i militarnie. Z taka Europa nikt liczyć się nie musi i nie będzie.Długo by wymieniać. Postaraliśmy się aby każdy dzień był ciekawy. Naszymi gośćmi będą przedsiębiorcy, przedstawiciele Rządu, Samorządów, Nauki i Mediów. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę (www.welconomy.pl) gdzie na bieżąco zamieszczamy program.Siadamy z zespołem i naradzamy się biorąc pod uwagę istniejące trendy w gospodarce, i zastanawiamy się jakie tematy będą najbardziej interesujące dla różnych grup ludzi, i firm bywających na naszej konferencji.Welconomy nabiera z każdym rokiem większego rozmachu. W porównaniu z latami poprzednimi podczas których dominowała polityka dziś stawiamy na profesjonalne przygotowanie wszystkich Paneli tematycznych. Dbamy o staranny dobór prelegentów i ekspertów.Welconomy oferuje bardzo bogatą tematykę gospodarczą polityczną i społeczną. Każdy z uczestników znajdzie dla siebie coś interesującego. Od wielu lat na nasze Forum przyjeżdżają stali bywalcy po to by szukać platformy wymiany poglądów i inspiracji w kontakcie z nowymi uczestnikami. Dzięki temu różnimy się od innych konferencji przyjazną, wręcz rodzinna atmosfera.Rozmawiają ze sobą podczas debat, paneli tematycznych, podczas których każdy może wziąć udział w dyskusji. Również w kuluarach i imprezach towarzyszących dyskusja dominuje.Stosunki społeczne są bardzo ważna dziedziną życia. Często lekceważona przez elity. Dzięki Welconomy okazuje się, że te tematy cieszą się nawet czasem większym zainteresowaniem niż polityka i gospodarka.Tak. Dostrzegamy wielką różnice przez te lata. Duże firmy zdają sobie sprawę, że inspiracji trzeba szukać wszędzie bo innowacyjność może być ich szansą bycia na rynku i rozwoju w przyszłości. To dlatego tworzymy Welconomy. Młody Biznes jako towarzyszący Forum głównemu. Spotkanie dużego i małego biznesu, ludzi młodych i doświadczonych jest dla nas najważniejszym wyzwaniem.Tak, innowacyjność jak młodość jest konieczna do rozwoju. Pominięcie i nie dostrzeganie buntu, walki ze stereotypami tak bliskie młodości może być zawsze tak szalenie blisko innowacyjności że razem stanowią rozwój i postęp. Dlatego na naszych spotkaniach młodość, dojrzałość, inspiracje i innowacyjność tak bardzo się mieszają.Wszyscy którzy tworzą Welconomy, (nie tylko moja rodzina) nie traktują tego jako pracę, wkładają w to przedsięwzięcie dużo energii i co najważniejsze serca. To właśnie jest tajemnica wieloletniego sukcesu Forum.W panelach tematycznych może wziąć udział każdy zainteresowany dana tematyka pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem naszego biura. Jeśli jednak ktoś chce korzystać ze wszystkich świadczeń konferencyjnych musi dokonać rejestracji na stronie www.welconomy.pl i pobrać płatna kartę zgłoszeniową.