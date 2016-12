Wieczerza wigilijna i spektakl „Moje Betlejem” w Legionowie

W dniu 22 grudnia 2016 roku społeczność szkolna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie po raz kolejny dała swój wkład w przygotowanie duchowe do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Spektakl "Moje Betlejem"



Co jest ważne???

Wspólna wieczerza

Dzień rozpoczęto spektaklem „Moje Betlejem”. Za pomocą prostych zabiegów scenicznych reżyser i aktorzy przedstawiają świat ludzi, którzy zapomnieli dlaczego przygotowują się do tych świąt. Koncentracja na rzeczach materialnych, sprawach drugorzędnych powoduje brak czasu i chęci dojścia do istoty obchodów tych świąt. Czy dla drzewka, gadżetów świątecznych, prezentów warto wkładać tyle wysiłku w ich przygotowanie. Spektakl osadzony w nowoczesnej scenografii zachwyca swą szczerością. Kwestie wygłaszane przez niepełnosprawnych aktorów wzmocnione zostały piosenkami z musicalu Metro i podkreśliły bożonarodzeniowe przesłanie. -Społeczność szkolna przedstawiała spektakl „Moje Betlejem”. – mówiła nauczycielka religii i reżyser przedstawienia Danuta Zalewska- Co roku przed świętami Bożego Narodzenia robimy wielkie przygotowania. Sprzątamy mieszkania, robimy wielkie zakupy. Dekorujemy wnętrza pomieszczeń. Wszystko tonie w tysiącach światełek. Jest pięknie i kolorowo. Wręczamy sobie prezenty. Robimy to dla siebie, tradycji i obyczaju. Są to działania pozorne i fałszywe, bo odwodzą nas od prawdy i odpowiedzi na pytanie- dlaczego Jezus się narodził na naszym świecie? Jak powinniśmy przyjąć dzieciątko Jezus? Co ma symbolizować w naszych czasach Betlejem i uboga stajenka? „Moje Betlejem” nasz bożonarodzeniowy spektakl opowiada o przygotowaniu miejsca dla dzieciątka Jezus w naszych sercach i umysłach. Tam wewnątrz siebie przygotowujemy stajenkę. Aktorzy pokazują jak to zrobić. Dobre nasze uczynki i złe ofiarowujemy Bogu. Budujemy z nich naszą osobistą wieżę. Przyjmujemy poprzez naszą wiarę dzieciątko i pozwalamy mu działać dla naszego dobra. Pragniemy, aby każdy kto nas ogląda przygotował swoją stajenkę i udekorował ją dobrymi uczynkami na przyjęcie naszego Zbawiciela. -wyjaśniała prowadząca. Na zakończenie wspólna wieczerza wigilijna dla 250 osób na olbrzymiej, udekorowanej świątecznie sali. Wzruszony ksiądz dziekan pobłogosławił opłatki i zebranych. Dyrektor Placówki Ewa Lewicka podziękowała wszystkim biorącym udział w przygotowaniu. Podkreśliła, że przedstawienie i wieczerza są ostatnim etapem przygotowania do obchodów święta narodzin dzieciątka Jezus. Wcześniej odbył się w Placówce koncert kolęd i społeczność szkolna brała udział w Koncercie Kolęd i kiermaszu fundacji „Promień Słońca” w legionowskim Ratuszu. Dyrektor Ewa Lewicka przekazała zebranym życzenia świąteczne. Zgodnie z duchem prawdziwych świąt Bożego Narodzenia zebrani łamali się opłatkiem i życzyli wspaniałych obchodów narodzin dzieciątka Jezus.