"Wielkie eksperymenty dla małych ludzi" - świat nauki w praktyce

"Wielkie eksperymenty dla małych ludzi" Wojciecha Mikołuszki to książka nie tylko dla dzieci, w której zostały przedstawione poczynania wielkich naukowców.

praktyczna próba realizacji pomysłu. Według Wojciecha Mikołuszki eksperyment to sposób poznawania świata, który polega na tym, że coś w tym świecie zmieniamy i obserwujemy, jaki skutek ta zmiana wywoła. Na tej podstawie odkryjemy, co od czego jest zależne.

eksperyment jest to coś, co się sprawdza i co nie zawsze wychodzi.

Do 2016 roku (w ciągu 89 lat) spadło osiem kropli paku. Eksperyment wciąż trwa.