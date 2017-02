Wiesław Wójcik "Sexochińczykiem" wraca na sceny teatrów Krakowa

2 lipca 2014 roku o godz. 21:00 do legendarnej Piwnicy pod Baranami Wiesław Wójcik zaprasza koneserów teatru fredrowskiego na pokaz przedpremierowy komedii mającej znamiona wysokiej klasy erotyki.Mamy podziwiać artyzm teatru odchodzącego

Podczas pisania ostatniego zdania tej „FREDRURKI” doszła do mnie smutna wiadomość: Zmarł Wielki Aktor Andrzej Łapicki ”Na wieki wieków amant” – Ktoś o nim kiedyś dowcipnie powiedział. Wybitny artysta, bez którego Teatr jeszcze szybciej będzie odchodził, był Wielkim Koneserem Kunsztu Fredry. Chociaż napisana przeze mnie sztuczka, błaha, niegodna i na inną okazję

Jego pamięci chciałbym ją dedykować.

Autor

Wszystko kręci się wokół gry SEXOCHIŃCZYK wymyślonej przez Autora na wzór klasycznego Chińczyka. A mnie przypomina to trochę chińskiego madżonga.



Wiesław Wójcik sam pisze, że Jego „ Sexochińczyk Staropolski" z pomieszaniem poplątaniem Gra Planszowa, klimat swojski. Lubią grać w to wszystkie panie. Sexo - bo jest rozbierana, Chińczyk – gra ogólnie znana, Staropolski to już wiemy. Kulturalnie – wypijemy Wiesław Wójcik sam pisze, że Jego „ Sexochińczyk Staropolski" z pomieszaniem poplątaniem Gra Planszowa, klimat swojski. Lubią grać w to wszystkie panie. Sexo - bo jest rozbierana, Chińczyk – gra ogólnie znana, Staropolski to już wiemy. Kulturalnie – wypijemy

To jest komediowy temat o płci kulturowej. Erotyka w noc Kupały. Jest to przednia zabawa dla wysublimowanych widzów. Zależy nam na teatrze artystycznym wysokich lotów. Wszystko nam wolno. Ale niczego nie komentujemy.

Muzykę napisał Piotr „Kuba” Kubowicz, który na scenie zagra Wernyhorę.

Podziękowanie dla Pana Marka Łacha właściciela firmy "Galos", dzięki którym możemy Państwa zaprosił bezpłatnie na pierwszy spektakl "Sexochińczyka" w "Piwmicy pod Baranami[

WIESŁAW WÓJCIK ur. 1 października 1945 r. aktor filmowy i teatralny Możecie go pamiętać z roli sekretarza Jodły w filmie Człowiek z Marmuru w reż Andrzeja Wajdy i wielu ciekawych epizodów. W 1969 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Debiutował na scenie 19 października 1969. Występował w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (1969-70), Teatrze Rozmaitości w Krakowie (1970-71), Starym Teatrze w Krakowie (1977-89).

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU Autor wcielający się na scenie w Aktora, Wiesław Wójcik zacznie swój pokazowy przedpremierowy spektakl zaproszeniem, skierowanym do swoich Przyjaciół, przyszłych sponsorów następującym wspomnieniem:”. Zapytany o temat sztuki, Autor odpowiada :Trupa Teatralna Wiesława Wójcika składa się z absolwentów Szkoły Aktorskiej.O tym napiszę w oddzielnym reportażu, jak ich poznam i porozmawiam z nimi. Sfotografuję ich także w trakcie przedstawienia i prób. Dublerem Autora na scenie ma być Rafał Jędrzejczyk. Sexochińczyk - to pierwsza w Polsce komedia erotyczna wierszowana zapowiada Autor. Wiersz fredrowski ośmiozgłoskowiec.W Piwnicy pod Baranami wystąpią m. in młode aktorki- absolwentki szkól teatralnych. Spektakl ma szanse wyruszyć na teatralną trasę w Polskę.plik 9 prawa]Erotyka w tonacji żartobliwej to nierzadkie zjawisko w dziejach "Piwnicy Pod Baranami":