Więźniowie otrzymali szczególną moc Ducha Świętego

Trzydziestu czterech osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach przyjęło w więziennej kaplicy sakrament bierzmowania z rąk biskupa Kazimierza Gurdy, ordynariusza siedleckiego. Świadkami byli współosadzeni, a także członkowie ich rodzin.

- Kiedy słuchałem czytania z Dziejów Apostolskich, poczułem się jakbym wraz apostołami wyczekiwał na Zesłanie Ducha Świętego - wyznał kapelan ks. Mateusz Czubak. - Wówczas wieczernik był zamknięty z obawy przed Żydami, ale Duch Święty przez zamknięte drzwi i okna do nich przyszedł.Dzisiaj Duch Święty przeniknął mury i kraty siedleckiego więzienia. Ufam, że napełnił także serca moich podopiecznych i od tej chwili w ich życiu rozpocznie się nowy etap wiary, nawrócenia i świadczenia o Chrystusie - dodał.W kaplicy panowała bardzo podniosła i rodzinna atmosfera - poinformowano na internetowej stronie ZK w Siedlcach.Osadzeni czynnie uczestniczyli w liturgii.Część z nich miało wsparcie swoich bliskich, którzy przybyli z różnych stron Polski, by modlić się wraz z nimi o napełnienie Duchem Świętym.Na zakończenie bierzmowani otrzymali pamiątkowe krzyże, a jeden z nich podziękował biskupowi siedleckiemu za udzielenie sakramentu bierzmowania, a dyrekcji za pozwolenie na udział w spotkaniach formacyjnych.Odbywały się one pod kierunkiem ks. Mateusza Czubaka od października 2016 r. do marca 2017 r. W ramach przygotowania, dowiedzieliśmy się, osadzeni mogli wysłuchać cyklu katechez biblijnych, kerygmatycznych i mistagogicznych, a także kilku świadectw wygłoszonych przez „Cristeros” oraz osoby ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym działających przy parafii Ducha Świętego i św. Jana Pawła II w Siedlcach.Ogromną pomocą dla osadzonych były również katechezy głoszone przez ekipę Drogi Neokatechumenalnej Diecezji Siedleckiej.-Jestem bardzo wdzięczny Księdzu Biskupowi Kazimierzowi za podarowanie egzemplarzy Biblii dla osadzonych, którzy słuchali katechez zwiastowania głoszonych przez ekipę Drogi Neokatechumenalnej - powiedział ks. Mateusz Czubak, który przygotowywał osadzonych do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.- Moją wdzięczność wyrażam też dyrekcji i pracownikom Zakładu Karnego w Siedlcach, dziękując za wielką życzliwość i okazaną pomoc w przygotowaniu osadzonych do bierzmowania. Dziękuję ks. kan. Grzegorzowi Suchodolskiemu za zgodę na wpisanie imion bierzmowanych do księgi parafii katedralnej. Cieszę się, że jednym z widzialnych owoców bierzmowania będzie działalność więziennego koła Caritas, którego pracę koordynować będzie Małgorzata Dyńka z ramienia Caritas Diecezji Siedleckiej. Będzie to pierwsze takie koło w Polsce – poinformował kapelan siedleckiej jednostki.Opieka duszpasterska wspiera działalność resocjalizacyjną prowadzoną przez kadrę Służby Więziennej, zwiększając szansę skazanych na konstruktywne uczestniczenie w życiu społecznym po przekroczeniu więziennej bramy.