Wkrótce rusza Festiwal Warszawa Singera 2017

26 sierpnia kultura żydowska ponownie rozgości w stolicy dzięki XIV Festiwalowi Warszawa Singera. Impreza potrwa do 3 września.

Zagraniczne brzmienia

"Ahava Raba – pokój, miłość, muzyka"

Yaakova Lemmera, Patricka Farrella, Merlina Shepherda, Guy'a Schaloma, Benjy Fox-Rosena i Franka Londona

"FRANK LONDON & FRIENDS"

"Opowiedz mi swoją historię"

Daniel Kahn

Daniel Kahn&The Painted Bird

The Brothers Nazaroff

"StrangeLoveSongs"

Polskie brzmienia

Renatę Przemyk

"Boggie Street"

"Suzanne"

"Hallelujah"

KROKE

"Traveller"

Annę Marię Jopek

"Od serca do serca"

Moniki Chrząstowskiej

Wiery Gran

Pawła Leszczyńskiego

Plac Grzybowski i jego okolica pod koniec wakacji , jak co roku, zamieni się w barwny, multikulturowy świat, pobrzmiewający wspaniałą muzyką i zapomnianym już językiem. Zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz przedstawiciele międzynarodowej muzyki klezmerskiej. Będą wyczekiwane premiery i innowacyjne projekty artystów, bawiących się słowem i dźwiękiem, korzystających z historii i tradycyjnej, polsko-żydowskiej kultury. Głównym elementem Festiwalu Warszawa Singera jest muzyka. Tegoroczną edycję tradycyjnie zainauguruje koncert w Synagodze im. Nożyków, podczas którego publiczność usłyszy najznakomitszych przedstawicieli muzyki klezmerskiej i kantoralnej. W tym roku muzycy wystąpią z projektem– emocjonalną interpretacją modlitwy i błogosławieństwa recytowanego przez wyznawców judaizmu podczas Szacharit – porannych żydowskich obrzędów religijnych. W tym wykonaniu zobaczymy światowej sławy artystów:. Ci sami muzycy wezmą udział w koncercie. Z samym Frankiem Londonem, nowojorskim trębaczem i kompozytorem, jednym z najwybitniejszych artystów tzw. Nowej Żydowskiej Muzyki, założycielem The Klezmatics, będzie się można poznać podczas spotkania, które poprowadzi Adam Baruch. Podczas Nocy Klezmerów wystąpi pochodzący z USA, aktor, reżyser, scenarzysta, poeta. Wraz ze swoim zespołemzaprezentuje utwory łączące muzykę klezmerską z elementami punku, folku i kabaretu, przy wykorzystaniu różnych instrumentów: akordeonu, klarnetu, puzonu, gitary elektrycznej. Za ich pomocą w nowatorski sposób wykona zarówno autorskie utwory, jak i innowacyjne adaptacje pieśni żydowskich i wierszy takich autorów z końca XIX i początku XX wieku jak Mordechaj Gebirtig czy David Edelstadt. Daniela Kahna zobaczymy także z drugim projektem, który wykona razem z międzynarodową supergrupą, wykonującą swoje utwory w stylu jidish-folkpunk w hołdzie legendarnemu rosyjskiemu imigrantowi z Nowego Jorku, znanemu jako Nathan "Prince" Nazaroff.To nie wszystkie atrakcje, które przygotował ten wszechstronny artysta. Wraz z Sashą Lurje stworzą intymny duet podczas koncertu, śpiewając o miłości, pożądaniu, morderstwie, naturze i melancholii weltschmerzu po angielsku i jidysz, ukraińsku i rosyjsku. A w piątkowe popołudnie Daniel Kahn wraz ze Stowarzyszeniem MY poprowadzi ulicami Warszawy spacer muzyczny, który zakończy się na placu Grzybowskim uroczystą kolacją szabasową – Szabat Szalom.Festiwal docenia polskich artystów i rokrocznie zaprasza do występów na swoich scenach rozwijających się, topowych muzyków z ich innowacyjnymi projektami. Wśród tegorocznych gwiazd publiczność usłyszyw repertuarze Leonarda Cohena. W ramach koncertuusłyszymy utwory pochodzące ze spektaklu "Boogie Street" według "Księgi tęsknoty". Podczas Festiwalu koncert zostanie uzupełniony o aranżacje wielkich hitów wybitnego folk-rockowego artysty, jakczy Będzie można wziąć udział w spotkaniu dwóch niezwykłych światów wrażliwości i brzmień. Inspirujący się szeroko pojętą muzyką etniczną, wystąpi z warszawską premierą swojej najnowszej, jedenastej już w dorobku, płyty. Zespół koncertuje nieprzerwanie i osiąga sukcesy na polskiej i światowej scenie muzyczne od 25 lat. Do wspólnej celebracji jubileuszu krakowskie trio zaprosiło wokalistkę, kompozytorkę, wizjonerkę i pasjonatkę. Wspólny występ artystów to wyjątkowa fuzja autorskiej muzyki, przywołująca wpływy wielu kultur, tradycyjnej muzyki i przeszłości, przy użyciu nowatorskich środków.to recitalw repertuarze. Wśród utworów słynnej żydowskiej, przedwojennej pieśniarki Warszawy usłyszymy "Tango notturno", "Trzy listy" i "La vie en rose". Monika Chrząstowska to artystka obdarzona mocnym, głębokim głosem i temperamentem lirycznym, w której wykonaniu najpiękniej brzmią żydowskie ballady i nastrojowe utwory w jazzowych aranżacjach. Artystka wystąpi z akompaniamentem, akordeonisty i pianisty, laureata międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych.