Woda leczy !

Czym jest woda ? Woda jest symbolem życia i jego praprzyczyną. Czyż nie wody szukamy na odległych planetach ? "Wyszliśmy z wód oceanów".

Woda wypełnia wszystkie komórki organizmów żywych, ale też je otula. Nasz organizm składa się w 75% z wody. Z reguły sięgamy po wodę, gdy odczuwamy pragnienie, ale to już jest sygnał alarmowy naszego organizmu ! Niedobór wody ogranicza prawidłowy rozwój i właściwe funkcjonowanie narządów. Utrata tylko 20% wody z organizmu prowadzi do odwodnienia i śmierci. Wodę należy pić regularnie i małymi łykami. Szklanka wody na 10 minut przed i po jedzeniu. Najwięcej - tuż po przebudzeniu. Ile pić ? 1 litr na 30 kg. naszej wagi ciała / 1,5-3,5 l. / dziennie. Zaleca się, żeby kobiety w ciąży wypijały co najmniej 8 szklanek dziennie, a osoby cierpiące na nadciśnienie - nawet do 4,5 l. dziennie w małych porcjach. Jeśli ktoś się odchudza i nie pije dostatecznej ilości wody, zakwasza swój organizm. Nie doceniamy i nie szanujemy wody. Sam prawie jej nie piłem od kilkudziesięciu lat; popiłem czasem tabletkę... Wodę zastępują nam nie tylko herbata i kawa, ale przede wszystkim mocno promowani konkurenci: soki owocowo-warzywne, napoje słodzone i energetyczne oraz piwo. Napoje owocowe mają w litrze 400-500 kalorii, co sprzyja otyłości, nadciśnieniu, podwyższa poziom złego cholesterolu. Napoje słodzone i gazowane mają do 800 kalorii w litrze; sprzyjają refluksowej chorobie żołądka i rozwojowi cukrzycy typu 2. Napoje energetyczne to bomba cukrowo-kofeinowa ! Czasem z domieszką narkotyku... Przeznaczone są do użytku w wyjątkowych sytuacjach wysiłkowych /np.sport/, a nie do leżakowania i popijania bez umiaru. Nie powinny zastępować innych napojów. Wprawdzie pobudzają organizm i dodają na krótko energii, ale mają skutki uboczne / osłabienie, senność, pogorszenie koncentracji/. Sztuczne dodatki drażnią jelita i żołądek oraz wywołują wrzody. Ogromna ilośc cukru / do 45g.w puszce/ to aż 3/4 zapotrzebowania dorosłej osoby - stąd blisko do cukrzycy i otyłości. Woda jest zdrowa !Dlaczego powinniśmy pić wodę ? Tak naprawdę to jesteśmy zbudowani z wody i dziennie ubywa jej ok.2 litry. Musimy to uzupełnić / wodą ! / dla dobra naszych komórek. Mało kto zdaje sobie sprawę, że od wody zależy nasze zdrowie i samopoczucie... Gdy ktoś zasłabnie, biegniemy po szklankę wody, prawda ? Woda leczy ! Dotlenia organizm / niedotleniony, bo nie potrafimy prawidłowo oddychać / i pobudza jego metabolizm, jest niezbędnym rozpuszczalnikiem substancji i związków chemicznych, dostarcza składniki odżywcze do narządów, wypłukuje toksyny i redukuje cellulit, poprawia funkcjonowanie wątroby i serca / zmniejsza ryzyko zawału o 41% /, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy, pęcherza i piersi, zapobiega refluksowej chorobie żołądka i cukrzycy, pomaga we wzroście czerwonych krwinek, redukuje cholesterol i bóle głowy oraz pleców, poprawia pamięć i koncentrację, poprawia funkcjonowanie nerek i dróg moczowych, nawilża skórę, jest naszym termoregulatorem / pochłania ciepło i schładza ciało /... Niewiarygodne ! Taka zwykła woda... Napój biedaków.Jaką wodę należy pić ? Oczywiście - czystą i zdrową. Nie należy pić wody przegotowanej, która zwiększa wydalanie wody przez nerki, przyśpieszając odwodnienie organizmu. Coraz mniej osób pije wodę chlorowaną z kranu, chociaż jest niejednokrotnia lepsza od mineralizowanej wody w butelkach. Taka wodę należy odstawić na kilka godzin, zeby odparował z niej chlor. Coraz więcej osób kupuje "wodę mineralną" w supermarketach. Są przekonani, że to woda prosto ze żródła. Poza tym - nie wszystkim wiadomo, że plastik wchodzi w reakcję chemiczną z wodą; zwłaszcza w wysokich temperaturach latem. Dobra woda mineralna powinna mieć więcej niż 1000 mg.składników mineralnych w każdym litrze. Nie znalazłem w sprzedawanych "zdrojach" więcej niż 200-300 mg. Czytajmy etykiety na butelkach ! Podobno leci kranu woda "uzdatniona i oczyszczona", ale nie zapominajmy, że przelatuje przez stare, skorodowane i zapleśniałe rury, często ołowiane lub cementowo-azbestowe - zanim dotrze po drodze do naszego kranu. Woda wodociągowa to nadmierna jej twardość, wysoka zawartość chloru i metali ciężkich. W wodzie są jeszcze pasożyty, grzyby, bakterie i wirusy; około miliona w milimetrze słodkiej wody ! Gdy są w nadmiarze, zżerają nas od środka. Powodują raka, zapalenie narządów, zawały, owrzodzenia, nawet choroby psychiczne...Skąd wziąć czystą i zdrową wodę ? To nie jest proste. Sprawdziłem filtry dzbankowo/przelewowe usuwające jedynie niewielką ilość "grubszych" zanieczyszczeń organicznych, nie mówiąc o chemicznych. Polecano mi filtry odwróconej osmozy. Są wolne i niewydajne: 80% przelewanej wody ulega zmarnowaniu / z ok.50 litrów wody uzyskujemy zaledwie 5 litrów wody oczyszczonej ! /. Co gorsze - otrzymujemy wodę krystalicznie czystą / prawie destylowaną/, pozbawioną korzystnych dla zdrowia składników. Trzeba ją osobno mineralizować. Na szczęście znalazłem niedawno wyjątkowy filtr, który swego czasu nagrodził prof. Zbigniew Religa jako Produkt Roku. eSpring to domowy system oczyszczania wody; lekki, niewielki i estetyczny. Wyobraźcie sobie, ze jego wielowarstwowy wymienny wkład, wykonany z węgla aktywowanego ma powierzchnię chłonną porównywalną do mikronowej taśmy rozciągniętej na odległość 70 km ! Ale najcenniejszym elementem składowym eSpring jest lampa UV, niszcząca prawie 100% wirusów i bakterii. Takiej właściwości nie posiada żaden z filtrów na rynku ! Zintegrowany system monitoringu rejestruje czas użytkowania wkładu filtar oraz ilość przefiltrowanej znakomtej wody. I wiecie, co ? Jeden wkład tego filtra może oczyścić, nie pozbawiając wodę minerałow i niszcząc bakterie, aż 5000 litrów wody, co wystarcza mojej rodzinie na cały rok ! To wszystko sprawiło, że piję teraz jak smok. Chcę być zdrowy ! A wy ?