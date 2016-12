Wojciech Szczęsny odkrył talent wokalny? Bramkarz "wykonał" znany świąteczny hit (wideo)

Wojciech Szczęsny odkrył talent wokalny? Bramkarz reprezentacji Polski zamieścił w sieci wideo, w którym wykonuje znany świąteczny przebój "All I Want for Christmas". Łatwo się domyślić, że za tym interesującym wykonaniem stoi żona piłkarza, Marina Łuczenko-Szczęsna.





Foto Olimpik/x-news Wojciech Szczęsny poczuł świąteczny klimat. Polski bramkarz opublikował wideo, na którym udaje, że śpiewa słynny gwiazdkowy hit Mariah Carrey „All I Want for Christmas”. Golkiper Romy, do której został wypożyczony z Arsenalu, mocno wczuł się w rolę, podkreślając nastrój swoją bogatą mimiką. W rzeczywistości piosenkę śpiewała siedząca obok Marina Łuczenko-Szczęsna, utalentowana żona 26-latka. Dziennikarze w Wielkiej Brytanii stwierdzili, że to nagranie jest jedną z najdziwniejszych rzeczy jakie ostatnio widzieli.Foto Olimpik/x-news