Wokalista Plateau wydał debiutancką książkę.

Na początku lutego ukazała się debiutancka książka Michała Szulima- wokalisty, autora tekstów i założyciela zespołu Plateau. Co ciekawsze, książka nie ma nic wspólnego z muzyką, jest bowiem inspirowana jego podróżami.

Od trzech lat Michał Szulim prowadzi w internecie autorski blog http://www.miejscezamiejscem.blog.pl , w którym publikuje swoje wrażenia z podróży. Jest także autorem cotygodniowej audycji w Radiu Dla Ciebie o tematyce podróżniczej.Debiutancka książka Szulima, zatytułowana: "Miejsce za miejscem, czyli podróże małe i duże" i jest naturalną konsekwencją jego pasji. Jednak nie jest to typowe wydawnictwo podróżnicze, z przydługimi relacjami z wypraw i nudnymi opisami przyrody.Autor, w formie felietonów i reportaży napisanych z poczuciem humoru i sporą dawką autoironii, zaprasza swoich czytelników w podróż do miejsc, które na długo zapamiętają.Wędruje wąskimi uliczkami orientalnego bazaru, spędza noc w Jerozolimie w towarzystwie martwego Łazarza, próbuje ulicznego jedzenia w Bangkoku oraz lokalnego bimbru w Gruzji, fałszuje przy bieszczadzkim ognisku, pisze list do ministra, wręcza łapówkę na Madagaskarze i… zostaje oszukany w marokańskim mieszkaniu. Całość jest ilustrowana kolorowymi zdjęciami z opisywanych miejsc.Książkę można zamawiać wyłącznie za pośrednictwem bloga autora: http://www.miejscezamiejscem.blog.pl oraz kupić podczas 20 spotkań autorskich w całej Polsce. Wiosną tego roku wydawnictwo trafi do księgarń. Michał Szulim urodził się w 1979 roku, jest liderem, wokalistą i autorem tekstów w zespole Plateau, z którym nagrał 5 płyt (w tym bestsellerowy „Projekt Grechuta”) i zagrał ponad 600 koncertów. Współautor przebojów: „Niebezpiecznie piękny świt” i „Nic nie pachnie jak Ty”, współpracuje też z innymi artystami (m.in. jest autorem tekstu do piosenki „W całość ułożysz mnie” Anny Wyszkoni). Bloger i dziennikarz Radia Dla Ciebie.