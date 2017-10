Wrześniowe migawki z Italii - krótki wstęp do fotoreportaży

Nadal uważam, że wycieczki zagraniczne to jest sport ekstremalny, gdy czasu jest mało a obiektów do zobaczenia bardzo dużo. Także w przypadku Włoch - potrzebujemy jednorazowo przynajmniej miesiąca, aby zwiedzić tylko kluczowe obiekty

Autor tym razem wybrał się na autokarową, tygodniową wycieczkę objazdową (ok 5300,km) z przewodnikiem ("Lazurowa Przygoda" z cyklu "Podróże na emeryturze") z biura podróży Almatur z Częstochowy. Wystartowano w niedzielę 3 września 2017 o godzinie 23:30 z dworca Zachodniego w Warszawie a powrót na tą samą stację w niedzielę 10 września po 22:20. (6 noclegów w hotelach minimum trzygwiazdkowych - dwa "tranzytowe" w Austrii i 4 we Włoszech). (z Warszawy z postojami w: Łodzi, Częstochowie, Katowicach, Tychach, Cieszynie gdzie zabierano kolejnych uczestników wyprawy a w drodze powrotnej analogicznie w odwrotnej kolejności - powrót do Polski już ok godz.14 ale z powodu wypadku na "Autostradzie Wolności" przed Warszawą dojazd do stolicy zajął ponad 2 godziny dłużej niż planowano).Praktyka szybko zweryfikowała plany biura podróży pokazane w programie bo korki na autostradzie przecież zdarzają się nieustannie... Ale mimo wszystko "elastycznie" udało się zrealizować cały program wycieczki:1. Ekstra poza programem - Wiedeń (4.09) -> odwiedzenie słynnego wzgórza Kahlenberg ze świątynią w której król Polski Jan III Sobieski modlił się przed bitwą w dniu 12 września 1683 (tzw. Odsiecz Wiedeńska), kiedy to połączone (posiadał też do dyspozycji naszą słynną husarię i 22 tys. ochotników z Polski) wojska polsko-austriacko-niemieckie pod dowództwem naszego króla niespodziewanie rozgromiły oblegającą Wiedeń stutysięczną armię imperium osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.*****2. Diano Marina we Włoszech (od 4 do 7.09) - główna baza wypadowa - hotel *** Astra (nasuwa się zaraz powiedzenie: "przez trudy do gwiazd" czyli po łacinie: "Per Astera ad Astra") (3 noclegi jak i nieplanowana wcześniej podczas ostatniej nocy pobytu kąpiel w morzu Liguryjskim z błyskami światła (tzw: szperaczy) zaniepokojonych niespotykanym ruchem reflektorów straży przybrzeżnej i jednocześnie błyskawicami burzy od strony morza) z której przez trzy kolejne dni robiliśmy wypady autokarem do Francji (wieczorami powrót do hotelu w Italii). Autostrada biegnie wzdłuż pofałdowanego wybrzeża przecinając góry i przechodząc na wysokich podporach mostów nad miasteczkami i osadami w zatoczkach - po drodze do Cannes naliczyłem ponad 50 tuneli. Widoki na zabudowania w zatoczkach z wysokości autostrady - bajeczne! (zupełnie jak z pokładu samolotu...) *****3. Cannes (5.09) - spacer promenadą nadmorską ze słynnymi obiektami związanymi z festiwalami filmowymi i aleją z odciskami rąk największych gwiazd.4. Nicea (5.09) - podobnie jak w poprzednim punkcie - promenada, port jachtów pełnomorskich a następnie wzgórze nad nią (na które była też możliwość wjechania windą); *****5. Eze (środa 6.09) - zwiedzanie (z możliwością zrobienia zakupów na miejscu) fabryki perfum Fragonarda i pięknego starego zameczku z urokliwym miasteczkiem na wzgórzu z przecudnymi ogrodami na szczycie (głównie z kaktusami i roślinnością odporną na brak deszczów);6. Monaco (czwartek 7.09) - zwiedzone oceanarium w zabytkowych wnętrzach, katedra i książęcy zamek rodu Grimaldich.***** 7. Monte Carlo (czwartek 7.09) - promenada nadmorska i największe chyba w Europie zabytkowe (perełka architektury) kasyno; (była to główna atrakcja z możliwością zagrania/i ew. wygrania) później jeszcze w przelocie ogród japoński , plaża i odciski tym razem stóp gwiazd na promenadzie wzdłuż plaży); *****8. Milan -> Mediolan (piątek 8.09) - stary, dobrze odrestaurowany zamek, zadziwiająca marmurowa gotycka Katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie (z włoskiego Duomo St. Maria Nascente di Milano, w dialekcie lombardzkim – Dom de Milan - perełka architektury), oraz ogromna galeria tuż obok: "A VITTORIO EMANUELLE II MILANESI" na której pewnie wzorują się współczesne centra handlowe na całym świecie;*****9. a już w drodze powrotnej (sobota: 9.09) odwiedzone starożytne miasteczko Sirmione z XIII wiecznym zamkiem, plażą i pozostałościami rzymskich willi Grotte di Catullo z I w p.n.e. (znanymi z term czyli bardzo gorących, naturalnych źródeł) na końcu półwyspu nad jeziorem Garda.*****Wykonaliśmy przez ten tydzień ponad 3000 fotografii (wyszło prawie: 1 fota na każde 2 km trasy (przy 5 osobowym zespole fotografów ;-)(Koszt imprezy: ok 2500,zł/osobę = standardowy koszt wycieczki + bilety wstępów do muzeum + motorówki w Sirmione i inne imprezy + dodatkowe posiłki + prezenty, etc). Z powodu wspomnianych kilku korków zwiedzanie odbywało się w tempie ekspresowym (szybkim marszem) - pomimo, że w składzie wycieczki było kilku prawdziwych emerytów w wieku ponad 80 lat, w tym jedna wysiedlona w 1940 z Wileńszczyzny, która jako dziecko przeżyła mrozy na Syberii (-50*C), upały w Iranie (+50*C) i kilkadziesiąt lat emigracji w Australii. Ale najbardziej narzekali na szybkie tempo ci najmłodsi uczestnicy poniżej trzydziestki (5 osób): że za mało czasu na zakupy, na opalanie, na kąpiele w ciepłym morzu i plażowanie.Podsumowując: słoneczna pogoda dopisała, przez cały tydzień było bezdeszczowo i większość uczestników wycieczki była usatysfakcjonowana. Do minusów można zaliczyć kilka długich odcinków/etapów do przejechania "non-stop" - ponad 900,km - mniej odpornym osobom puchły nogi od długiego siedzenia ale jakoś sobie radziły - było kilka (może 5) wolnych miejsc w autokarze - mogły się zatem od czasu do czasu położyć - i były też oczywiście obowiązkowe przerwy (15-30 minut) na rozprostowanie kości co 2,5 - 3 godziny na atrakcyjnych stacjach benzynowych ze sklepami, barami i restauracjami do dyspozycji.Pomimo przejściowych problemów na autostradach program wycieczki został zrealizowany w 100%.*****Zapraszam również do galerii foto o tym samym tytule serii co ten artykuł.