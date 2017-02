"Wspaniałe Stulecie": turecki serial podbił już pół Europy

Do niedawna nie oglądałam żadnych seriali w tv.Moja przygoda ze wspaniałym stuleciem zaczęła się 4 lata temu zanim nasza telewizja rozpoczęła jego emisję.Polscy znajomi mieszkający wtedy w Turcji polecili mi serial.Oglądałam oczywiście po turecku a zrozumiałam tyle ile dało się zobaczyć na ekranie.Tam w środy leciał tylko jeden odcinek tygodniowo za to trwał prawie 2 godziny.Znajomi tłumaczyli mi fabułę każdego odcinka.Nie wiem jak i kiedy ale wsiąkłam w ten serial .Stał się on dla mnie inspiracją do nauki języka tureckiego i głębszego zapoznania się z historią Imperium Osmanów.Do tego doliczę inspiracje kulinarne jak lokum,baklava, lokme. Pomimo batalistycznych niedociągnięć i nieścisłości historycznych ,których i tak przeciętny widz nie zauważy serial przyjemnie się ogląda.W końcu to nie jest dokument.Nawiązuje do postaci i faktów historycznych ale jest to przede wszystkim wizja scenarzysty i reżysera na temat mało znany i egzotyczny dla nas ,jakim jest sułtański harem.Czasem mam nawet wrażenie, że prawdziwe batalie Sulejmana toczą się nie na polu bitwy a w sułtańskim seraju.