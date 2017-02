Wspaniałe Stulecie w TVP 1: Murad IV, Kosem i Farye zachwycają

Jak można się było spodziewać licznym polskim fanom serialu Wspaniale Stulecie spodobał się pierwszy premierowy odcinek drugiego sezonu opowieści o okresie panowania dynastii osmańskiej gdy sułtanat kobiet odsuwa od wpływów władca Murad IV

Na antenie TVP 1 odcinki premierowe są pokazywane od poniedziałku do piątku o godz. 18.40 a powtórki każdego odcinka następnego dnia o 10.10 rano. Równolegle w pół godziny po emisji na antenie pojawia się dany odcinek w internecie pod adresem https://vod.tvp.pl/28873190/odc-85



Zebrałem najciekawsze głosy z Facebooka po emisji 1 odcinka:

"Nocna potyczka Murada IV ze zdrajcami przypomina sceny w deszczu z wielkiego filmu japonskiego "Siedmiu samurajow" . To najlepsza scena potyczki ze Wspaniałego Stulecia poza słynną potyczką Bali Beya z szablą wśród drzew przybywającego znów na służbę Sulejmana oraz szalonej szarzy Ibrahima Paszy z szablą przeciwko perskiemu oddziałowi

grupa Miłość na Jedwabnym Szlaku - 1000 i jedna noc, Wspaniale Stulecie, Kosem)



" Pierwsza scena w pierwszym odcinku Kosem 2 z udziałem węgierskiej ksieżniczki Faryam o której sekretarz melduje papieżowi że właśnie zabiła kardynała i zmierza do Stambułu"

"Już w 1 odcinku drugiego sezonu Kosem sułtanka Kosem jest na .... drugim planie bo działa ostro jej syn sułtan Murad IV czy tak będzie w dalszych odcinkach "

" TIMS to skrót od Timur Savci nazwiska tureckiego producenta wszystkich sezonów pod wspólnym tytułem Wspaniałe Stulecie. Dzisiaj dostaliśmy Sułtankę Kosem - Sułtana Murada IV wyemitowanego przed chwila w programie 1 TVP i ku mojej radości odcinek 1 jest naprawde dobry, zrealizowany dynamicznie widac rękę nowego reżysera i operatorów wchodzących pomiędzy dziewczęta w haremie czy janczarów i spahisów. "

Grupa Wspaniałe Stulecie - Muhteşem Yüzyıl Poland

" Murad IV 'Furiat' od razu przedstawił nam swą słynną buławę! A pierwsza ofiara, to szwagier Sultana i Wielki Wezyr w jednej osobie."

"Murad nie da sobą rządzić, jest porywczy i zna swoje miejsce... Jako sułtan sprawdza się idealnie! Czekam na odcinki z księżniczką, bo mdła Ayse nie pasuje do tak barwnej postaci jaką jest ten jakże przystojny padyszach.

" Ja się smiałam kiedy sułtan Murad buławą rozbił głowe Wielkiemu Wezyrowi, a mama moja do mnie "- z czego ty smiejesz "? - "przecież nic śmiesznego nie było w tej scenie "

Najlepsze jest że to był krwawy sułtan a wszyscy go uwielbiają i gdzie tu logika. Na zagranicznych forach to kobiety wyznają miłość Muradowi, to jest jakaś paranoja

[i]" Zasadnicze pytanie odcinka 1 drugiego sezonu serialu o Kosem - kto jest głównym bohaterem tego sezonu sułtanka Kosem jej syn Murad czy moze jego bracia np Bayazyd . W dzisiaj obejrzanym odcinku jest cos w rodzaju prezentacji gl. postaci niektóre żyją krotko ginąc pod ciosem buławy czy miecza młodego Murada który spór o władzę z buntownikami rozstrzyga silą



" Mam jeden problem właściwie nie problem tylko zagadnienie do przedyskutowania na początek po emisji pierwszego odcinka dzisiaj w TVP 1 o 18.40 drugiego już sezonu serialu "Sułtanka Kosem Sułtan Murad IV" Mianowicie sułtan Selim I miał przydomek Grozny, Sulejman Wspaniały, Selim II Pijak a jaki kolejno Osman II i Murad IV. Może wymyślimy mu jakiś przydomek może jeśli nie dzisiaj to jutro po 2 odcinku jak poznamy lepiej jego charakter

Grupa Wspaniale Stulecie to co kochamy)

"Podoba mi się to że jest zupełnie inny typ urody, że twórcy nie trzymają się tego kanonu haremowego z poprzednich sezonów Wspaniałego Stulecia"



" Szkoda, że TVP znowu tnie sceny no ale trudno. Co do odcinka, Nurgul w roli Kosem jest fenomenalna, prawdziwa władczyni"



"Jakoś mi aktorka grająca Kosem nie przypadła do gustu. Nie pasuje mi zupełnie do tej roli, ale może się przyzwyczaję. Murad wymiata, bardzo odważny władca!

"Muszę się do niego przyzwyczaić.. Ale po jednym odcinlku mogę stwierdzić, że serial mnie wciągnął"

Serial o Muradzie IV i sułtance Kosem tzw. drugi sezon w Turcji nie był na szczycie tabel najwyższej oglądalności w rankingach tureckich stacji ale na świecie jest duże nim zainteresowanie, a internet jest "zasypany" montowanymi przez fanow wideoclipami oto jeden z nich https://www.youtube.com/watch?v=UX4Nje-n6VI

W pierwszym odcinku 2 sezonu serialu o Kosem Jest rok 1632. Przez dziesięc lat regentką imperium osmanskiego była tzw. Valide Sultan Kosem czyli sułtanka matka ale już władza skupia się w ręku jej syna Murada IV. Syn musi krwawo rozprawić się ze zdrajcami w najbliższym swoim otoczeniu a nawet swoją matkę sułtankę Kosem ustawić na bocznym torze władzy.Ciekawe bardzo się to podoba tym fankom serialu Wspaniale Stulecie które sułtana Sulejmana Wspanialego uznały za "pantoflarza" swojej żony sułtanki Hurrem. Jak będzie z Muradem IV czy zdąży ograniczyć sułtanat kobiet, czy też ulegnie w koncu presji matki i żony, na razie w tureckiej telewizji pokazano jedenascie odcinków dwugodzinnych tej opowiesci, a w TVP 1 zaplanowano od 13 lutego 2017 roku odcinki 45 minutowe.