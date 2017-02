Wszystko o brokerach: Market Makeri ECN/STP

Handlowanie walutą międzynarodową to coś, co istnieje od czasów starożytnoci. Jest uważane przez ludzi na całym świecie za coś łatwego, szybkiego oraz pozbawione ryzyka. Niestety to nie do końca prawda.

Handlowanie walutą międzynarodową to coś, co istnieje od czasów starożytnoci. Jest uważane przez ludzi na całym świecie za coś łatwego, szybkiego oraz pozbawione ryzyka. Niestety to nie do końca prawda. Forex ma swoje pułapki, które inwestor musi poznać, aby czuć się pewnie. Jak wszyscy wiemy, jeżeli zamierzasz zająć się obrotem walutami, będziesz potrzebować brokera. A biorąc pod uwagę ilość fałszywych firm brokerskich, ważne jest, abyś trafił na tego odpowiedniego. Powinieneś pamiętać, że zagraniczny rynek walutowy to największa giełda finansowa na świecie. Codziennie przepływa tędy więcej niż 4 biliony dolarów amerykańskich. I właśnie z tego powodu prawdopodobnym jest, że zderzysz się z wieloma problemami zanim właściwie zaczniesz odnosić sukcesy. Tak więc ważna jest cierpliwość, a nie ciągłe wzdychanie za zyskami, obsesyjne inwestowanie z obniżonymi ramami czasowymi, i co najważniejsze – nietraktowanie „wygrywania” za podstawę sukcesu.A kiedy dochodzi do wyboru odpowiedniego brokera, ostrożności nigdy za wiele, szczególnie podczas doboru odpowiedniej platformy. Istnieją trzy modele takich platform: (źródło: forum FXGM Wszyscy brokerzyforex, którzy działają poprzez DealingDesk (DD) lub market making, zarabiają pieniądze na spreadach oraz na obrocie walut kosztem swojego klienta, korzystając z płynności (finansowej) rynku. Brokerzy należący do tej kategorii nie pośredniczą między klientem a siecią banków i pozostałych instytucji finansowych, lecz działają jako kontrahent w handlu wobec swojego klienta; zdobywają pieniądze starając się, aby Twój profit był jak najniższy. Oto jak market maker zarabia: zapewnia zarówno wycenę „sprzedaży”, jak i „kupna”, co oznacza, że zajmuje się zleceniami kupna i sprzedaży klientów: nie mają na niego również wpływu decyzje poszczególnych inwestorów. Ponieważ brokerzy market maker zdecydowanie kontrolują koszty egzekwowania niektórych zleceń, możemy się domyślić, że mają oni możliwość ustalania spreadów.STP to akronim systemu Straightthrough Processing (“bezpośrednie przetwarzanie”). Dzięki handlowaniu walutami z pomocą brokera STP, spekulanci są w bezpośrednim kontakcie z dostawcami płynności, którzy natomiast mają dostęp do rynku międzybankowego. Skrót ECN pochodzi odElectronicCommunication Networks („Sieci komunikacji elektronicznej”). Łączą one platformy i rynek międzybankowy w sposób elektroniczny.Brokerzy Non Dealing-desk(NDD) to ci, którzy nie posiadają „dealingdesk” i nie są kontrpartnerem klienta. Ten model dzieli się na dwie podkategorie - ECN (ElectronicCommunication Networks) i STP (Straightthrough Processing). Źródło wynagrodzenia platform NDD to niewielki (i stały) procent zysku klienta poprzez pobieranie prowizji lub lekkie zawyżanie spreadu. Broker działa tutaj jako kanał, pośrednik między spekulantem a dostawcami płynności. Albo całkowicie należą do kategorii STP, albo łączą STP+ECN.Bardzo często widzi się, że początkujący spekulanci mylą brokerów ECN i ECN/STP. Nie można ich za to całkowicie winić, jako że istnieją brokerzy market maker, którzy podają się za ECN lub ECN+STP. Mimo to, oto kilka znaków rozpoznawczych.1. Brokerzy market maker mają całkowitą kontrolę nad spreadem, który oferują. A jak to bywa z brokerami, zawsze rywalizują między sobą, aby zaoferować swoim klientom najniższy spread. Wiele razy, spekulanci pogrążają się w obietnicy atrakcyjnych ram czasowych, ponieważ błędnie myślą, że to recepta na zysk. Pośrednicy typu market maker wykorzystują to i czasem oferują nawet zerowy spread swoim klientom. To najważniejsza cecha charakterystyczna market makera; jeżeli pośrednik ma w ofercie zerowy spread, możesz być pewny, że reprezentuje model market maker.2. Podobnie jak zerowy spread, następną cechą market makera jest oferowanie rachunku typu swap-free. Nie ma absolutnie żadnego dostawcy płynności, który nie zmieniłby żadnego swapa. Innym sygnałem ostrzegawczym jest nieprawdopodobnie wysoki lub niski swap.3. Rozmiar lot ma znaczenie. Żaden renomowany dostawca płynności, czy to bank, czy jakakolwiek finansowa instytucja, nie będzie wspierać lotów, które są szczególnie małe (zwykle nazywane „mikrolotami”)4. Każdy broker, który oferuje dźwignię finansową wyższą niż 100:1 jest z pewnością market makerem. Ponadto wystrzegaj się pośredników, którzy mają tendencję do obniżania dźwigni w weekendy. Market makerzy często tak robią, aby rachunki depozytu zabezpieczającego (margin) o ujemnym stanie konta oraz przynoszące straty, jeszcze bardziej się pogrążyły sięgając poziomu Stop Out. Tak więc trzymaj się z dala od brokerów, którzy mają podobne oferty.To tylko kilka oznak charakteryzujących market makera, może ich być więcej. Podsumowując, można powiedzieć, że potrzeba dużej wiedzy i rozeznania, aby odróżnić autentycznego brokera ECN od setek market makerów.