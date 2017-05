Wykład Marca Straussa: „Mówienie w czasach big data”

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zapraszają na wykład francuskiego psychoanalityka Marca Straussa: „Mówienie w czasach BIG DATA”

Prelegent zapowiada go tak: „Wraz z nadejściem nowych technologii ilość informacji, jaką może opracować maszyna w odpowiedzi na daną sytuację, niepomiernie przekracza możliwości ludzkiego mózgu, a to dopiero początek. Gra w Go, ostatni bastion , także niedawno złożyła broń. I cóż możemy na to powiedzieć, że maszyna nie będzie nam rozkazywać? Jako kwestię jednocześnie zasadną i pilną stawia ją dla nas to, że według Lacana, we współczesnych czasach, psychoanaliza jest operacją ratowania podmiotu.”Marc Strauss praktykuje psychoanalizę w Paryżu, z wykształcenia jest psychiatrą, jest jednym z członków założycieli Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL), z tytułem A.M.E. Od 1998 r. jest nauczycielem w paryskim Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym, wcześniej był wykładowcą na Wydziale Psychoanalizy Paryż VIII Vincennes-Saint-Denis. Jest autorem wielu publikacji w zakresie psychoanalizy dorosłych, młodzieży i dzieci.Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, ul. Koszykowa 86Data i godzina: 20.05.2017 (sobota), godz. 18:00–20:00Wstęp wolny!