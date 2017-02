Wynalazki, dzięki którym będziemy zdrowsi i bezpieczniejsi

3 marca na kampusie Politechniki Krakowskiej będzie można poznać najciekawsze wynalazki z całego kraju, opracowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie zdrowia. Eksperci podpowiedzą też, jak skutecznie sprzedać swój pomysł.

Bardzo skrupulatnie selekcjonujemy napływające do nas zgłoszenia. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie do współpracy tych twórców, którzy w najciekawszy i przełomowy sposób podeszli do tematów, które mogą mieć zastosowanie w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, produkcja bezpiecznych leków czy zielona chemia

W tym roku chcemy jeszcze mocniej wesprzeć politechnicznych wynalazców w poszukiwaniu partnera biznesowego. W programie Dnia Wynalazków znalazł się speed-dating, podczas którego twórcy nowych rozwiązań będą mogli bezpośrednio porozmawiać z funduszami inwestycyjnymi czy firmami, które są zainteresowane wykorzystaniem prezentowanych wynalazków w swojej codziennej działalności

Wydarzenie „Dzień Wynalazków 2017: Technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia” jest realizowane dzięki projektowi „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o.- efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”, współfinansowanemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.