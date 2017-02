[WYWIAD] Aksamit – szlachetny materiał na co dzień

Kiedyś materiał przeznaczony dla duchownych, królów i najwyższych w Państwie. Później zmysłowa Scarlett O'Hara, aby usidlić Rhetta Butlera uszyła z aksamitnej okiennej kotary sukienkę w kolorze oszałamiającej szmaragdowej zieleni.





O pochodzeniu tej tkaniny, jej historii, trwających i zbliżających się trendach rozmawiam z Marią Imielską. Dzisiaj aksamit zagościł na ulicach jako materiał idealny do codziennych stylizacji. O pochodzeniu tej tkaniny, jej historii, trwających i zbliżających się trendach rozmawiam z Marią Imielską.

Aksamit to chyba synonim słowa luksus.

Jednak aksamit jest chyba odpowiedni tylko dla kobiet pewnych siebie, niesamowicie zmysłowych, eterycznych.

I od razu mam przed oczami piękną Księżne Dianę w czarnej aksamitnej sukience z perłami na szyi i kopertówką w ręce. To prawdziwa definicja kobiecości i stylu.



Pani Mario aksamit to słowo, które pochodzi z greki i oznacza „złożony z sześciu nici”. Przyznam szczerze, że nic z tego nie rozumiem. Czy to oznacza, że to materiał, który tworzy się z sześciu innych tkanin?

Skąd pochodzi ta tkanina?



Kto jako pierwszy wykorzystał ją w swoich kreacjach? No i jak to się stało, że to bardziej kobieca niż męska tkanina?

A kiedy aksamit stał się modny w Polsce?



Wnioskuję, że aksamit jest hitem tego sezonu.

Czy można aksamit zastosować na butach?



Jak w takim razie pielęgnować aksamit, welwet czy plusz?



A jak dobrać torebkę do takich butów? To dopiero musi być wyzwanie! Czy moda zaakceptuje połączenie aksamitnych butów ze skórzaną torebką?

I tylko burgund?

Czy aksamit modny będzie również wiosną i latem?



Dziękuje za rozmowę.

Maria Imielska od ponad 20 lat projektuje obuwie. Obecnie dla modelek, siatkarek, aktorek oraz wszystkich kobiet, które cenią sobie indywidualność i personalnie dobrane buty. Designu i trudnej sztuki zawodu uczyła się między innymi w Paryżu, Rosji i we Włoszech.Przyznam Weroniko, że Twoje pytania zawsze dotyczą luksusu. W wybranym przez Ciebie temacie aksamit należy do takich tkanin. Od wieków był synonimem bogactwa i pozycji społecznej. Dzisiejszy świat mody wprowadza aksamit do codzienności. Otula luksusowym pięknem każdą współczesną kobietę.Wszystkie silne czy słabe jesteśmy zmysłowe! Eteryczne? Tak, bo każda z nas ma w sobie powiew anioła. Siłę wyzwala w nas splot sytuacji i wówczas - pewność siebie jest niezbędna.Księżna Diana była kobietą, która posiadała te cechy charakteru i równocześnie była ikoną kobiecości i stylu. Odpowiadając na Twoje pytanie – tak aksamit jest odpowiedni dla każdej kobiety. Elegancki i majestatyczny, a przede wszystkim znów niezwykle modny! Aksamitne sukienki i garnitury już upodobały sobie gwiazdy. Świetnie odnajduje się jako baza do szycia szykownych marynarek, kostiumów, spodni, bluzek czy kurtek typu sportowego oraz pięknych sukni komponujących się idealnie z elegancką biżuterią. Dodajmy do tego buty i już mamy królewski styl codzienności.Aksamit jest tkaniną wykonywaną najczęściej z jedwabiu i bawełny, rzadziej z wełny. Swoją charakterystyczną miękkość i wyrazisty połysk zawdzięcza specjalnemu sposobowi tkania. Pomiędzy osnowę i wątek są wprowadzane dodatkowe nici, tzw. runowe - hexamitos "złożony z sześciu nici" – do podstawowych dwóch nitek osnowy i wątku dodane są 4 nitki, które razem tworzą gęstą krótką okrywą włosową. To wprowadzenie dodatkowych nitek runowych w formie pętelek daje efekt pluszowego luksusu.Aksamit jest tkaniną historyczną - jego kolebką są Indie, w Europie został spopularyzowany w XII wieku. Był używany przede wszystkim do szycia wystawnych, reprezentacyjnych strojów świeckich, a także szat liturgicznych dla wysoko postawionych duchownych. Zawsze podkreślał wysoką pozycję społeczną noszącego. Pierwsze wzmianki o aksamicie pochodzą z XII wieku. Wytwarzana wtedy jedynie w Indiach tkanina charakteryzowała się delikatnością i bardzo wysokimi kosztami produkcji, stąd zarezerwowana była jedynie dla najbogatszych członków hinduskich kast. Wraz z rozwojem jedwabnego szlaku, aksamit zawitał do Europy, jednak nie oznaczało to wcale, że zatracił swój ekskluzywny charakter. Cena materiału spadła dopiero w momencie, kiedy zaczęto go produkować we Włoszech. W XVII produkcja zawitała także do Polski, zaczęto go więc powszechnie wykorzystywać do szycia tradycyjnych strojów szlacheckich.To oczywiste Scarlett O'Hara, aby usidlić Rhetta Butlera uszyła z aksamitnej okiennej kotary sukienkę w kolorze oszałamiającej szmaragdowej zieleni!Moda na aksamitne ubiory w Polsce historycznie to dwór króla Jagiełły. Następnie propagatorką czarnego aksamitu była królowa Bona. Współcześni projektanci idą zgodnie z linią mody. Ewa Minge, Gosia Baczyńska czy duet Paprocki&Brzozowski zastosowali w swoich kolekcjach aksamity, welury i plusze. Wielbicielką spodni z aksamitu jest Małgorzata Kożuchowska. Marynarki tworzące wrażenie wierzchniego okrycia są w guście Nataszy Urbańskiej. W tym sezonie projektanci odwołali się do mody lat 60/70-tych aksamit połączyli z prostymi, minimalistycznymi formami, wykorzystali fasony przylegające do sylwetki. W kolekcjach aksamitnych trendów mamy rozszerzane sukienki w stylu lat 50 i spodnie dzwony z lat 70-tych. Kolorystyka większości kolekcji oscyluje wokół najmodniejszych kolorów sezonu. Czerni, bordo, granatu i zieleni, które doskonale współgrają z połyskliwym aksamitem.Buty produkowane z aksamitu należą do top listy w modzie! Na wybiegach i ulicach ferie wzorów i kolorów. Maksikozaki i botki to dwa pierwsze miejsca w modowym rankingu. Streczowe kozaki zakładamy do wieczorowych kreacji i do letnich sukienek. To samo dotyczy botków. Odkrycie nowej zasady noszenia butów z cholewą niską czy bardzo wysoką, ale koniecznie z aksamitu. W Polsce wiodącą marką jest STUART WEITZMAN.Wbrew pozorom należy on pod tym względem do dość wdzięcznych tkanin. Łatwo pochłania pyłki, drobinki i kurz, ale aby się ich pozbyć, wystarczy przeczesać ubranie czy buty nad wanną. Pielęgnacja polega na użyciu szczotki do ubrań również do butów. Pozostała pielęgnacja jak w przypadku zamszów. Jeżeli chodzi o ubrania materiał ten spokojnie można prać w pralce. Dzięki specjalnym programom, np. piorącym w 15° C, idealnie z jego konserwacją poradzi sobie każda pralka. Kluczem do utrzymania w jak najlepszym stanie są niskie temperatury prania.Torebki do aksamitu dopasujesz wszystkie, bo moda lubi przeciwności i łączenia materiałowe. W aksamitnej modzie ważny jest kolor i na to chciałabym zwrócić uwagę naszych czytelniczek. Bordowo winny z domieszka fuksji to dynamiczny kobiecy i bogaty trend w kolorach. Trudno się oprzeć pokusie zawartej w burgundzie.Na fali mody drugim kolorem jest mocny niebieski nazywany w palecie barw kobaltem. Aby, uzyskać mieniące się efekty taki aksamit jest tkany z domieszką nitki jedwabnej. Buty z tego koloru kochają celebrytki – przykład Lady GAGA w ekskluzywnym aksamitnym kobalcie. Codzienność ukochała sobie ten kolor i widać go na ulicach i imprezach. Szmaragd i butelkowa zieleń następny w kolejce to hitów barw. Twarzowy i elegancki pokazuje jak z wdziękiem można bawić się modowym stylem w kolorze. O czerni pisać nie trzeba, bo wszyscy uwielbiamy ten kolor a w aksamitnym wydaniu jest jak oczarowanie.Oczywiście - to zapowiedź wiosenno - letniego koloru w pudrowym różu. Ten niezwykły efekt, który wygląda jak kryształek uzyskać można przez jedwabną nitkę oraz różne długości włosa. Dziewczęcy i porywający czar detalu. Sukienki czy kurteczki, topiki czy staniczki, spodnie, szorty wszystko będzie efektowne i lekkie. Kolor podkreśli Twoją urodę, ale nie będzie z nią konkurować.