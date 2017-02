Wywiad Kutza

Nie wierzę, aby te wszystkie kłamstwa, oskarżenia bez pokrycia, straszenie potworem – Kaczorem – i inne brednie, jak i wulgaryzmy przeszły Panu Kutzowi przez gardło.





http://opinie.wp.pl/kazimierz-kutz-polska-przestala-byc-krajem-demokratycznym-6091386527868033a



„Właściwie Polska przestała być krajem demokratycznym. To rozwija się w niesamowitym tempie i dlatego najwyższa pora - i tak się właśnie dzieje - żeby nie partie, tylko społeczeństwo się obudziło. My nie chcemy takiego państwa. My nie chcemy się bać!



W powietrzu wisi już sytuacja, w której będziemy mieć do czynienia z pierwszymi więźniami politycznymi. Ta prowokacja jest w toku. Ufam, że te ćwierć wieku wolności spowodowało, że Polacy zasmakowali najpiękniejszego daru, czyli daru wolności. I nie pozwolą sobie go odebrać. Najważniejsze, że młodzież też o to walczy. Nie o jakąś partię, nie o program. O życie człowieka-Polaka na swojej ziemi.” – Fragment wypowiedzi Pana Kutza. Cały wywiad tutaj:



Zanim zajmę się wyżej przywołanymi fragmentami pozwolę sobie na wyrażenie swojej wątpliwości. Tą wątpliwością, a właściwie pewnością jest to, ze Pan Kutz nie czytał końcowej wersji wywiadu. Nie wierzę, aby te wszystkie kłamstwa, oskarżenia bez pokrycia, straszenie potworem – Kaczorem – i inne brednie, jak i wulgaryzmy przeszły Panu Kutzowi przez gardło. To musiał pisać ktoś, komu zależy, nie tyle na zamieszaniu w polskim „kotle” politycznym, ile na podsyceniu ognia, aby zawartość kotła wykipiała.



Grupy ludzi, które w wyniku powszechnych wyborów utraciły wpływy, przywileje, a przede wszystkim pożytki materialne pozyskiwane z nieuczciwych interesów, uszczuplających dobra indywidualne obywateli, jak i ”zbiory” Skarbu Państwa, zaczynają odczuwać podwyższanie się temperatury gruntu, pod ich stopami. Co inteligentniejsi i przewidywalniejsi obawiają się, że w końcu temperatura gruntu osiągnie wartość zapłonową i grunt pod ich stopami się zapali. Temu to podrzucają do paleniska, coraz więcej, smolnych bierwion, w nadziei, ze kipiel nastąpi zanim zacznie się palić grunt, pod ich stopami. Owymi bierwionami są wszelakiej maści intrygi przeciwko PiS-owskiemu rządowi, a także przedstawianie go jako potwora, czyhającego za każdym rogiem ulicy, aby porywać i pożreć, niczego nie spodziewającego się przechodnia. Kiedyś, przed wyborami też praktykowali ten proceder. Straszyli zaćmieniem słońca i upadkiem cywilizacji, gdyby się Polakom zachciało wyboru innej, niż oni kreacji. – Polacy jednak się nie przestraszyli i kreację zmienili.



Po utracie władzy i tym samym wzroście zagrożenia – gruntu pod stopami się zapalenia – pozyskiwaczom pożytków z nieuczciwych interesów nic innego nie pozostało jak walka na śmieć i życie z Polakami chcącymi polskiej Polski, Polakami, którym nie po drodze z Balcerowiczm, Buzkiem, Tuskiem, Bieleckim, Waltz, Lewandowskim, Kopaczową, czy Schetyną, nie mówiąc już o Petru i Kijowskim. Im to Polacy zawdzięczają przejęcie, niemal wszystkich, po PRL-owskich firm, a także polskiej prasy, przez obcy kapitał, jak i horrendalne zadłużenie, a także rokosze, pucze i wszelkiej maści majdany. Późno bo późno, ale wreszcie Polacy na oczy przejrzeli i Polski prawej i z podniesioną głową zapragnęli.



Ludzie tworzący obecną opozycję, poza umiejętnościami do ciemnych interesów, wykorzystywaniu naiwności części obywateli pozyskanych dzięki politycznym manipulacjom, nie posiedli umiejętności pozyskiwania korzyści z uczciwej i rzetelnej pracy. Temu to pan Kutz, a raczej jego „wywiadowca” woła: „Właściwie Polska przestała być krajem demokratycznym – i dalej, jak w przywołanych, na wstępie fragmentach wywiadu. A woła w nadziei, że lud zmanipulowany, zastraszony „wykipi” i poniesie z kipielą ukonstytuowaną według demokratycznych zasad PiS-owską władzę. Manipulatorzy opozycyjni ufni napoleońskiej zasadzie – Dwie rzeczy popychające ludzi do działania to interes i strach – wierzą , że dzięki „pospolitemu ruszeniu ” powrócą na swoje stołeczki i będzie „dobrze” jak dawniej.